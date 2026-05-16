Σε συναγερμό βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Ευρώπη, ύστερα από τον εντοπισμό Βρετανού τουρίστα σε μπαρ του Μιλάνου, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν σε αυστηρή καραντίνα λόγω πιθανής έκθεσης στον χανταϊό, ο οποίος συνδέεται με θανατηφόρο ξέσπασμα σε κρουαζιερόπλοιο.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας, περίπου 60 ετών, εντοπίστηκε να διασκεδάζει σε μπαρ της ιταλικής πόλης, παρότι είχε λάβει σαφείς οδηγίες να παραμείνει σε απομόνωση έως τις αρχές Ιουνίου. Η καραντίνα του είχε οριστεί για διάρκεια 42 ημερών, στο πλαίσιο υποχρεωτικών μέτρων παρακολούθησης.

Οι ιταλικές αρχές, μόλις διαπίστωσαν την παραβίαση των περιορισμών, παρενέβησαν άμεσα, προχωρώντας στην προσαγωγή του ίδιου και του συνοδού του. Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο λοιμωδών νόσωνSaccoστο Μιλάνο, όπου τέθηκαν εκ νέου σε απομόνωση για παρακολούθηση.

Είχε εκτεθεί σε θανατηφόρο κρούσμα

Ο Βρετανός τουρίστας θεωρείται πιθανό περιστατικό υψηλού κινδύνου, καθώς είχε ταξιδέψει με το ίδιο αεροσκάφος με γυναίκα που αργότερα κατέληξε από χανταϊό. Αν και, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν παρουσιάζει συμπτώματα και τα τεστ στα οποία υποβλήθηκε ήταν αρνητικά, οι αρχές έκριναν αναγκαία την αυστηρή τήρηση της καραντίνας, λόγω της μεγάλης περιόδου επώασης του ιού.

Σύνδεση με ξέσπασμα σε κρουαζιερόπλοιο

Το περιστατικό εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο διεθνούς επιδημιολογικής επιτήρησης, καθώς συνδέεται με το ξέσπασμα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιοMV Hondius, το οποίο πραγματοποίησε ταξίδι στον Νότιο Ατλαντικό.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 11 περιστατικά που σχετίζονται με το πλοίο, εκ των οποίων αρκετά είναι επιβεβαιωμένα εργαστηριακά, ενώ τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Μία Γαλλίδα ασθενής που επέβαινε στο πλοίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, υποστηριζόμενη από τεχνητό πνεύμονα, λόγω βαριάς προσβολής από τον ιό.

Αυστηρά μέτρα λόγω μεγάλης περιόδου επώασης

Οι υγειονομικές αρχές εφαρμόζουν αυστηρά πρωτόκολλα απομόνωσης για όλους όσοι θεωρούνται στενές επαφές επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Ο χανταϊός μπορεί να εμφανίσει συμπτώματα ακόμη και μετά από αρκετές εβδομάδες, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την τήρηση των μέτρων.

Η καραντίνα των 42 ημερών που επιβλήθηκε στον Βρετανό καλύπτει την ανώτατη περίοδο επώασης της νόσου, κατά τη διάρκεια της οποίας ενδέχεται να εκδηλωθούν συμπτώματα. Ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω επαφής με μολυσμένα τρωκτικά, ωστόσο το συγκεκριμένο στέλεχοςAndesπου εντοπίστηκε στο πλοίο έχει τη σπάνια ιδιότητα να μεταδίδεται και μεταξύ ανθρώπων υπό συνθήκες στενής επαφής.

Ανησυχία αλλά όχι πανικός

Παρά την ανησυχία που προκαλούν τα περιστατικά, οι διεθνείς οργανισμοί υγείας εμφανίζονται καθησυχαστικοί ως προς τον γενικό κίνδυνο για τον πληθυσμό. Ωστόσο, δεν αποκλείουν την εμφάνιση νέων κρουσμάτων, κυρίως λόγω της καθυστερημένης εκδήλωσης συμπτωμάτων.

Την ίδια στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη ιχνηλάτηση επαφών σε πολλές χώρες, καθώς οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου έχουν ήδη επιστρέψει στις πατρίδες τους. Οι αρχές επισημαίνουν την ανάγκη διεθνούς συνεργασίας για τον περιορισμό της διασποράς του ιού.