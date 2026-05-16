Ο Φερνάντο Αλόνσο όπως τονίζει ο ίδιος αναμένεται να πάρει μια απόφαση για το μέλλον του στη Formula1, μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα του Αυγούστου, όταν θα.. ζυγίσει αν θα επεκτείνει την καριέρα του, η οποία έχει ρεκόρ διάρκειας, μιας και του χρόνου, το 2027 θα τρέχει την 24η αγωνιστική σεζόν!

Ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, ο οποίος γίνεται 45 ετών τον Ιούλιο, βρίσκεται στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του για να αγωνιστεί για την Aston Martin, έχοντας ενταχθεί στην ομάδα από την Alpine το 2023.

Παρά το άσχημο ξεκίνημα της νέας εποχής κανόνων της F1 από την Aston Martin και τον προμηθευτή κινητήρων Honda φέτος, ο Alonso δήλωσε πρόσφατα «αυτή τη στιγμή, δεν νιώθω ότι είναι ακόμα η κατάλληλη στιγμή» όσον αφορά το να κατέβει η αυλαία στους αγώνες στο κορυφαίο επίπεδο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Όταν ρωτήθηκε στο Γκραν Πρι του Μαϊάμι για το χρονοδιάγραμμα για να αποφασίσει τι θα κάνει του χρόνου, ο Αλόνσο είπε: «Κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι, πρέπει να πάρω μια απόφαση».