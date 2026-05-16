Ο Ανδρέας Βαζαίος απέδειξε για ακόμη μία φορά την τεράστια ποιότητά του, πραγματοποιώντας σπουδαία εμφάνιση και καταρρίπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ στα 100 μέτρα ελεύθερο.

Παρά τα 32 του χρόνια, ο κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις επιδόσεις του, συνδυάζοντας εμπειρία και αγωνιστική φρεσκάδα. Μετά την προσωρινή αποχώρησή του έπειτα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, επέστρεψε δυναμικά στις πισίνες και εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο.

Ο αθλητής του ΑΟ Παλαιού Φαλήρου αγωνίστηκε ως πρώτος στη σκυταλοδρομία 4×100μ. ελεύθερο και σημείωσε χρόνο 48.31, επίδοση που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ ανδρών. Το προηγούμενο ανήκε στον Απόστολο Χρήστου με 48.39 από το 2021.

Με τη συγκεκριμένη επίδοση, ο Βαζαίος εξασφάλισε παράλληλα τα όρια συμμετοχής για δύο μεγάλες διοργανώσεις των επόμενων ετών: το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027 στη Βουδαπέστη και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2026 στο Παρίσι.