Ο 27χρονος Ακύλας Μυτιληναίος γεννήθηκε στις Σέρρες. Φοίτησε στο μουσικό σχολείο της πόλης σπούδασε μαγειρική, και υποκριτική. Γράφει στίχους, μουσική και ερμηνεύει ο ίδιος τα τραγούδια του.

Η πορεία του δεν είναι στρωμένη με ροδοπέταλα. Εργάζεται από μικρός για να επιβιώσει. Σε κουζίνες αλλά και σε κρουαζιερόπλοιο, τραγουδώντας καθημερινά κάθε είδος μουσικής, από disco μέχρι rock, διανύοντας, όπως θα πει ο ίδιος, μια διαδρομή γεμάτη με πολλή δουλειά και μεγάλες δυσκολίες.

Έχει μιλήσει ανοιχτά και για την queer ταυτότητά του, αποκαλύπτοντας ότι υπήρξε θύμα bullying.

Η μουσική είναι η μεγάλη του αγάπη. Όπως έχει πει ο ίδιος το «Ferto» είναι όλα εκείνα τα αγαθά που ονειρευόταν από μικρός και δεν τα είχε. Το έχει αφιερώσει στη μητέρα του και σε όλους τους γονείς που προσπαθούν το καλύτερο για τα παιδιά τους.

Στο «πόδι» οι Σέρρες για τον Akyla – Γλέντι και προσμονή για την πρώτη θέση στην Eurovision

Στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τις Σέρρες όλοι περιμένουν να πανηγυρίσουν για τον δικό τους Ακύλα.

Στο κέντρο την Σερρών με πρωτοβουλία του Δήμου στήθηκε μια μεγάλη οθόνη για τους συμπατριώτες για τους θαυμαστές του Akyla με μια ευχή να το φέρει.

﻿</p><p>

Σε ρυθμούς Eurovision και η Θεσσαλονίκη. Λαχταριστά μπισκότα σε πορτοκαλί χρώματα, σήμα κατατεθέν του Akyla. Αλλά και στις λαϊκές αγορές στην πόλη τοποθετήθηκαν ταμπελάκια με ευχές.