Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όταν εντοπίστηκε άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του στις τουαλέτες του χώρου αναχωρήσεων.

Άμεσα υπήρξε κινητοποίηση των Αρχών, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παρασχεθεί βοήθεια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας ήταν ήδη νεκρός. Εντοπίστηκε με βρόγχο στον λαιμό και τα στοιχεία δείχνουν προς το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας.

Από τα ταξιδιωτικά έγγραφα που βρέθηκαν επάνω του, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για έναν 37χρονο υπήκοο Νεπάλ.