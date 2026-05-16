Σχολιάζοντας την διαγραφή του με αφίσα από το «Πολύ σκληρός για να πεθάνει», ο Πολάκης υπογράφει ως μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και δίνει ραντεβού στα όργανα -στην λογική πως η διαγραφή από την ΚΟ δεν συνιστά διαγραφή από το κόμμα.

«Εσπασα το παγκοσμιο ρεκορ!! Τρεις προεδροι στη σειρα με διαγραφουν απο την Κοινοβουλευτική ομαδα.(!!!)», αναφέρει στην ανάρτησή του ο βουλευτής Χανίων.

Ο Παύλος Πολάκης επισημαίνει ότι ο τελευταίος πρόεδρος που προχώρησε στη διαγραφή του το έκανε «χωρίς απολύτως καμία δικαιολογία». Επικρίνει το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, ανέχεται βουλευτές να δηλώνουν πως έχουν μετακινηθεί σε άλλα κόμματα ή στελέχη να λειτουργούν ως εκπρόσωποι άλλων πολιτικών φορέων, ενώ ο ίδιος διαγράφηκε επειδή ζητούσε τη σύγκληση της Πολιτικής Γραμματείας.

«Δυστυχως τοσος ειναι και προφανως παρακολουθεί τη διαλυση χωρις να θέλει ή να μπορει να αντιδρασει!», προσθέτει, κατηγορώντας τον πρόεδρο για αδράνεια.

Στην ίδια ανάρτηση, ο βουλευτής αναφέρει ότι «με βγαζει απο την Κοινοβουλευτική Ομαδα χωρις καμια ενημερωση πριν, οπως και ο προηγουμενος», αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο λήψης της απόφασης.

Κλείνοντας, ο Παύλος Πολάκης τονίζει πως «ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ήμουν και θα είμαι» και σημειώνει ότι «όλους ο λαός θα μας κρίνει στο τέλος, όπως έκρινε και στο παρελθόν και τους προηγούμενους προέδρους και εμένα». Καταλήγει λέγοντας: «Θα τα πούμε στην Πολιτικη Γραμματεια».

Ολόκληρη η ανάρτηση:

Υπενθυμίζεται ότι εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε, με απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου, ο βουλευτής Χανιών Παύλος Πολάκης. Αιτία αποτέλεσε μια σειρά από αναρτήσεις, στις οποίες ο πρώην αναπληρωτής υπουργός υγείας επιτίθεται στο στέλεχος του κόμματος Δημήτρη Χατζησωκράτη και, με αφορμή δημοσιεύματα ότι επισπεύδεται η ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ζητά επίμονα την σύγκλιση του ΠΣ του ΣΥΡΙΖΑ -ρίχνοντας βολές και στον ίδιο τον πρόεδρο του κόμματος.