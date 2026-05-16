Ο Άρης Σπηλιωτόπουλος αναφέρθηκε στο συνέδριο της ΝΔ λέγοντας πως οι αναφορές οι οποίες έγιναν στο πρόσωπο του αρχηγού ήταν πολύ περισσότερες από κάθε φορά και θύμιζε τις αναφορές που γινόντουσαν κάποτε στη Σοβιετική Ένωση στο αντίστοιχο συνέδριο του κομμουνιστικού κόμματος.

Όπως λέει στο κόμμα υπάρχει πια μία μετάλλαξη και είναι πλέον ένα προσωποπαγές καινούργιο κόμμα.

«Και αυτό ακριβώς νομίζω ότι σήμερα προσπάθησε να μας υπενθυμίσει ο Νίκος Δένδιας. Ο Δένδιας στην ομιλία του σήμερα μιλούσε για κόμμα αρχών. Έκανε αναφορές σε Καραμανλή και Σαμαρά που ήταν οι δύο μεγάλοι απόντες αυτού του συνεδρίου. Δηλαδή, αν μέχρι πρότινος ο κ. Μητσοτάκης προσπαθούσε να μας πει ότι είναι και μαζί και μόνος, έχει μείνει απελπιστικά μόνος.

Γιατί χωρίς τους δύο πρώην αρχηγούς και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, αναφορά στους οποίους έκανε ο Νίκος Δένδιας στη μία περίπτωση του Κώστα Καραμανλή για την επανίδρυση του κράτους, στην περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά κυρίως για τη σύλληψη της Χρυσής Αυγής, άρα για τη λειτουργία των θεσμών, είναι δύο βασικά ζητήματα που πονάνε αυτή τη στιγμή ένα κόμμα, το οποίο φαίνεται ότι δεν έχει καμία σχέση με το κόμμα αρχών και αξιών του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Γι’ αυτό και βλέπετε όλες αυτές τις ‘’βόμβες’’ μεγατόνων που έριξε ο Νίκος Δένδιας θυμίζοντας την παλιά Νέα Δημοκρατία».

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν οι «βόμβες» που εξαπέλυσε ο Νίκος Δένδιας λειτουργούν ως βαλβίδα αποσυμπίεσης ή δίνει σύνθημα να βγουν και να μιλήσουν και άλλοι βουλευτές, είπε:

«Δεν λειτουργεί ούτε στη μία πλευρά ούτε στην άλλη. Λειτουργεί ως μία προσπάθεια να πει ότι αυτοί που εγκαταλείπουν σήμερα τη Νέα Δημοκρατία ας περιμένουν στον προθάλαμο, διότι έρχομαι.

Ήταν μία υπενθύμιση ότι ο ίδιος σηκώνει τη σημαία της παράταξης, άρα τη σημαία της κριτικής όλων αυτών που βλέπουν τη μετάλλαξη σε ένα ασπόνδυλο καινούργιο κόμμα και προσπαθεί να τους πει ότι αφού δεν ακούσατε το καμπανάκι των ευρωεκλογών, αφού δεν ακούτε το καμπανάκι των δημοσκοπήσεων, ξέρω ότι είστε στον προθάλαμο της εξόδου.

Μείνετε, γιατί σε λίγο έρχομαι εγώ. Τώρα κατά πόσο αυτό το μήνυμα θα γίνει αποδεκτό ή σε ποια έκταση αυτό θα γίνει αποδεκτό, αυτή τη στιγμή δεν το ξέρουμε. Θα φανεί».