Σοβαρό περιστατικό στη Μόντενα σημειώθηκε όταν ένα αυτοκίνητο που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα παρέσυρε περίπου δέκα πεζούς στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν τραυματίες, ορισμένοι εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση. Το συμβάν έγινε στη via Emilia, με το όχημα να έρχεται από το Largo Garibaldi. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές και διασωστικές δυνάμεις.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου, που τραυματίστηκε επίσης, προσπάθησε να διαφύγει πεζός και φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι ένα άτομο που επιχείρησε να τον σταματήσει. Λίγο αργότερα συνελήφθη στη διασταύρωση των οδών via Pioppa και corso Adriano. Στο σημείο βρέθηκε και ο δήμαρχος Μάσιμο Μετσέτι. Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστώσει τα κίνητρα της πράξης. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, οι τραυματίες είναι οκτώ, εκ των οποίων οι τέσσερις σε σοβαρή κατάσταση.

Η σύγκρουση και η δραματική καταδίωξη

Από τις πρώτες πληροφορίες προκύπτει ότι το όχημα κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα στη largo Porta Bologna, παρασύροντας πεζούς, πριν προσκρούσει στη βιτρίνα ενός καταστήματος. Μια γυναίκα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, υπέστη ακρωτηριασμό και έχασε και τα δύο της πόδια. Ο δράστης, φερόμενος ως Ιταλός δεύτερης γενιάς, προσπάθησε να διαφύγει, τραυματίζοντας ακόμη έναν περαστικό με μαχαίρι, ο οποίος όμως κατάφερε τελικά να τον ακινητοποιήσει.

Τα στοιχεία του συλληφθέντος

Ο άνδρας που συνελήφθη είναι, σύμφωνα με τις αρχές, 31 ετών, Ιταλός δεύτερης γενιάς με καταγωγή από το Μαρόκο, κάτοικος της επαρχίας της Μόντενα και χωρίς ποινικό μητρώο. Τέσσερα με πέντε άτομα τον καταδίωξαν και συνέβαλαν στη σύλληψή του.

Οι δηλώσεις του δημάρχου

«Πρέπει να κατανοήσουμε τη φύση του περιστατικού, αλλά πρόκειται για μια δραματική πράξη. Είμαι βαθιά συγκλονισμένος· ανεξαρτήτως κινήτρων, είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό γεγονός. Αν επρόκειτο για επίθεση, θα ήταν ακόμη πιο σοβαρό», δήλωσε ο δήμαρχος της Μόντενα, Μάσιμο Μετσέτι. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «φαίνεται να πρόκειται για έναν βορειοαφρικανό, ο οποίος βρίσκεται στην αστυνομική διεύθυνση και ανακρίνεται».

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, «το αυτοκίνητο φάνηκε να κατευθύνεται προς το πεζοδρόμιο, χτυπώντας μια ποδηλάτισσα και στη συνέχεια μια γυναίκα που τραυματίστηκε σοβαρά. Ο δράστης κρατούσε μαχαίρι, αλλά δεν πρόλαβε να τραυματίσει κανέναν άλλον». Ο Μετσέτι ευχαρίστησε τους πολίτες που συνέβαλαν στη σύλληψη του δράστη, τονίζοντας το θάρρος και το αίσθημα ευθύνης τους.

Η μαρτυρία του άνδρα που τον σταμάτησε

Ο Λούκα Σινιορέλι, ο οποίος καταδίωξε τον οδηγό, περιέγραψε τη σκηνή: «Ενώ προσπαθούσα να βοηθήσω τη γυναίκα που είχε χάσει τα πόδια της, εκείνος έτρεξε να φύγει. Τον ακολούθησα μαζί με άλλους τέσσερις ή πέντε ανθρώπους. Ξαφνικά εμφανίστηκε ξανά με ένα μαχαίρι στο χέρι. Δεν μιλούσε ιταλικά».

«Δέχθηκα δύο χτυπήματα, ένα στο στήθος και ένα στο κεφάλι. Κατάφερα να αποφύγω το ένα, το άλλο με πέτυχε. Τελικά του έπιασα τον καρπό και τον ακινητοποίησα», πρόσθεσε ο Σινιορέλι, ο οποίος δέχθηκε τη βοήθεια και άλλων περαστικών.

Μαρτυρίες από το σημείο

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού: «Είδαμε το αυτοκίνητο να κατευθύνεται προς το πεζοδρόμιο και να επιταχύνει απότομα. Πρέπει να πήγαινε τουλάχιστον με εκατό χιλιόμετρα την ώρα. Οι άνθρωποι εκτοξεύονταν στον αέρα».