Η Eurovision βρέθηκε για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο μιας σφοδρής πολιτικής και θεσμικής σύγκρουσης που απειλεί πλέον ανοιχτά το ίδιο το μέλλον και την αξιοπιστία του διαγωνισμού. Η σκληρή αντίδραση της ισπανικής δημόσιας τηλεόρασης RTVE απέναντι στις δηλώσεις περί πιθανής επιστροφής της Ρωσίας δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη διαφωνία γύρω από τον πιο δημοφιλή μουσικό θεσμό της Ευρώπης. Αντίθετα, αποτυπώνει τη βαθιά κρίση ταυτότητας που αντιμετωπίζει σήμερα η Eurovision σε μια εποχή πολέμων, γεωπολιτικών συγκρούσεων και αυξανόμενης πολιτικής πόλωσης.

Οι δηλώσεις του διευθυντή του διαγωνισμού, Μάρτιν Γκριν, ότι η επιστροφή της Ρωσίας θα μπορούσε μελλοντικά να επανεξεταστεί, λειτούργησαν σαν σπίθα σε ήδη εκρηκτικό περιβάλλον. Η αντίδραση της RTVE ήταν άμεση και ιδιαίτερα επιθετική, χαρακτηρίζοντας την προοπτική αυτή «κατάφωρη προσβολή των ευρωπαϊκών αξιών». Η ισπανική πλευρά θεώρησε ότι η συζήτηση περί επιστροφής της Ρωσίας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον αποκλεισμό που επιβλήθηκε μετά την εισβολή στην Ουκρανία και ενισχύει την εικόνα διπλών μέτρων και σταθμών εκ μέρους της EBU.

Η αντιπαράθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα επειδή η Ισπανία δεν συμμετέχει φέτος στον διαγωνισμό. Η απόφαση της RTVE, με τη στήριξη της κυβέρνησης Σάντσεθ, να απέχει από τη Eurovision 2026 εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ στον διαγωνισμό εν μέσω του πολέμου στη Γάζα, δημιούργησε ένα πρωτοφανές προηγούμενο για τη σύγχρονη ιστορία του θεσμού. Η Ισπανία δεν ήταν η μόνη χώρα που αποσύρθηκε. Η αποχή και άλλων κρατών, όπως η Ιρλανδία, η Ισλανδία, η Ολλανδία και η Σλοβενία, κατέδειξε ότι η κρίση έχει πλέον πανευρωπαϊκές διαστάσεις.

Η Eurovision, που επί δεκαετίες παρουσιαζόταν ως σύμβολο πολιτιστικής ενότητας και υπέρβασης των πολιτικών διαφορών, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πραγματικότητα που δεν μπορεί πλέον να αγνοήσει. Οι πόλεμοι, οι γεωπολιτικές συγκρούσεις και οι κοινωνικές πιέσεις εισβάλλουν δυναμικά στο ίδιο το DNA του διαγωνισμού. Και όσο η EBU προσπαθεί να διατηρήσει τη ρητορική περί «μη πολιτικού θεσμού», τόσο περισσότερο κατηγορείται ότι εφαρμόζει επιλεκτικά πολιτικά κριτήρια.

Η υπόθεση της Ρωσίας είναι χαρακτηριστική. Μετά την εισβολή στην Ουκρανία, η αποβολή της χώρας θεωρήθηκε από πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και κοινωνίες σχεδόν αυτονόητη. Ωστόσο, το γεγονός ότι τώρα ανοίγει ξανά έστω και θεωρητικά η συζήτηση περί επιστροφής προκαλεί έντονες αντιδράσεις, ιδιαίτερα σε χώρες που θεωρούν ότι η EBU επιχειρεί να εξομαλύνει πολιτικά μια κατάσταση που παραμένει εξαιρετικά φορτισμένη.

Την ίδια στιγμή, η συμμετοχή του Ισραήλ στον φετινό διαγωνισμό εξελίχθηκε σε κεντρικό πεδίο αντιπαράθεσης. Οι εικόνες διαδηλώσεων, οι εκκλήσεις για μποϊκοτάζ και οι αποχωρήσεις κρατικών ραδιοτηλεοπτικών φορέων έφεραν ξανά στο προσκήνιο το ερώτημα αν η Eurovision μπορεί πραγματικά να παραμένει «απολιτική» σε μια εποχή τόσο έντονων διεθνών συγκρούσεων.

Οι επικριτές της EBU μιλούν πλέον ανοιχτά για έλλειψη συνέπειας. Υποστηρίζουν ότι ο διαγωνισμός λειτουργεί με διαφορετικά κριτήρια ανάλογα με τη γεωπολιτική συγκυρία και τις διεθνείς πιέσεις. Από την άλλη πλευρά, η διοργάνωση βρίσκεται εγκλωβισμένη σε ένα σχεδόν αδύνατο δίλημμα: οποιαδήποτε απόφαση συμμετοχής ή αποκλεισμού ερμηνεύεται πλέον ως πολιτική τοποθέτηση.

Η κρίση της Eurovision αντανακλά και μια ευρύτερη κρίση της ίδιας της Ευρώπης. Ο διαγωνισμός υπήρξε για δεκαετίες σύμβολο μιας ηπείρου που προσπαθούσε να προβάλλει ενότητα, πολιτιστική συνύπαρξη και κοινή ταυτότητα. Σήμερα όμως η Ευρώπη είναι βαθιά διχασμένη απέναντι σε πολέμους, μεταναστευτικό, διεθνείς συμμαχίες και ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Eurovision λειτουργεί πλέον σαν καθρέφτης αυτών των αντιθέσεων.

Παράλληλα, η έκρηξη των social media και του televoting έχει μετατρέψει τον διαγωνισμό σε πεδίο μαζικής πολιτικής και κοινωνικής κινητοποίησης. Οι θεατές δεν ψηφίζουν πλέον μόνο τραγούδια, αλλά συχνά εκφράζουν πολιτικές στάσεις, εθνικές ταυτότητες ή αντιδράσεις απέναντι στις διεθνείς εξελίξεις. Αυτό καθιστά σχεδόν αδύνατο τον πλήρη διαχωρισμό μουσικής και πολιτικής.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για την EBU είναι ότι κινδυνεύει να χάσει το βασικό της αφήγημα. Όσο περισσότερες χώρες αμφισβητούν δημόσια τις αποφάσεις της και όσο αυξάνονται οι αποχές και οι συγκρούσεις, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να διατηρηθεί η εικόνα ενός ενωτικού ευρωπαϊκού θεσμού.

Και ίσως αυτό να είναι το πραγματικό διακύβευμα της σημερινής κρίσης. Η Eurovision δεν δοκιμάζεται μόνο από πολιτικές διαφωνίες. Δοκιμάζεται από το κατά πόσο μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ως κοινός πολιτιστικός χώρος σε μια Ευρώπη που μοιάζει ολοένα και πιο κατακερματισμένη.

Γιατί τελικά ο διαγωνισμός τραγουδιού δεν είναι πλέον απλώς μουσική. Είναι μια μικρογραφία της ίδιας της σύγχρονης Ευρώπης – με τις εντάσεις, τις αντιφάσεις, τις ευαισθησίες και τις βαθιές γεωπολιτικές της συγκρούσεις.