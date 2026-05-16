Ένα backstage βίντεο που δημοσίευσε η αυστριακή δημόσια ραδιοτηλεόραση ORF έγινε viral τις τελευταίες ώρες, όχι επειδή έδειχνε πρόβες ή παρασκήνια των καλλιτεχνών, αλλά επειδή έστρεφε τους προβολείς στους ανθρώπους της παραγωγής: τεχνικούς, stage managers, προσωπικό καθαριότητας, εικονολήπτες και εργαζόμενους που διορθώνουν «μικρές καταστροφές» λίγα δευτερόλεπτα πριν βγει το show στον αέρα.

«Αυτό το event απλά δεν θα λειτουργούσε χωρίς εσάς», έγραψε η ORF στη λεζάντα της ανάρτησης, ευχαριστώντας δημόσια όσους εργάζονται στο παρασκήνιο της διοργάνωσης.

Και οι αριθμοί εξηγούν γιατί.

Η Eurovision 2026 στη Βιέννη θεωρείται ήδη μία από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές παραγωγές που έχει αναλάβει ποτέ η αυστριακή δημόσια τηλεόραση. Μόνο το πρόγραμμα εθελοντών αριθμεί έως και 800 άτομα που εργάζονται σε αεροδρόμια, media centres, backstage χώρους και στο Eurovision Village, ενώ η πόλη υποδέχθηκε έως και 500.000 επισκέπτες κατά τη διάρκεια της Eurovision Week.

Πίσω από τη σκηνή λειτουργεί ένας ολόκληρος «ζωντανός οργανισμός»: σκηνοθέτες πολλαπλών καμερών, σχεδιαστές φωτισμού, τεχνικοί ήχου, συντονιστές παραγωγής, ομάδες κυβερνοασφάλειας, event managers και δεκάδες διαφορετικά συνεργεία που πρέπει να συγχρονίζονται σε πραγματικό χρόνο, ώστε η μετάδοση να συνεχίζεται χωρίς λάθη σε σχεδόν 200 εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως.

View this post on Instagram A post shared by ORF (@orf)

Η φετινή διοργάνωση έχει και έντονο τεχνολογικό αποτύπωμα. Η ORF έχει επενδύσει σε ενισχυμένα πρωτόκολλα κυβερνοασφάλειας για όλους τους τεχνικούς συνεργάτες της Eurovision, ενώ η παραγωγή πραγματοποιείται με προδιαγραφές “Green Event”, δίνοντας έμφαση στη βιωσιμότητα και στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος.

Την ίδια στιγμή, η σκηνή – σχεδιασμένη από τον Florian Wieder – θεωρείται μία από τις πιο απαιτητικές των τελευταίων ετών, με σύνθετες κινήσεις των καμερών, γρήγορες αλλαγές σκηνικών και πλήρως συγχρονισμένα live εφέ.

Κι όμως, οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους δεν θα εμφανιστούν ποτέ στην οθόνη.

Ίσως γι’ αυτό το backstage βίντεο της ORF προκάλεσε τόσο μεγάλη ανταπόκριση στα social media: γιατί για λίγα δευτερόλεπτα η Eurovision έστρεψε τα φώτα όχι στους stars, αλλά σε όσους κρατούν ζωντανό το show πίσω από τις κάμερες.