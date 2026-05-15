Ανατροπή σημειώθηκε στα στοιχήματα της Eurovision 2026, καθώς μία ημέρα πριν από τον μεγάλο τελικό άλλαξε η σειρά των φαβορί. Το ενδιαφέρον των φαν της διοργάνωσης στρέφεται στα ποσοστά που αποτυπώνουν τις πιθανότητες νίκης, με την Ελλάδα – εκπροσωπούμενη από τον Ακύλα και το τραγούδι «Ferto» – να παραμένει στην πρώτη τριάδα του δημοφιλούς poll του Eurovisionworld.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η ελληνική συμμετοχή υποχώρησε από τη δεύτερη στην τρίτη θέση, συγκεντρώνοντας ποσοστό 8% στις πιθανότητες νίκης το πρωί της Παρασκευής 15 Μαΐου. Η εξέλιξη αυτή ήρθε λίγες ώρες πριν από τη διεξαγωγή του τελικού, αυξάνοντας την αγωνία των φίλων του διαγωνισμού.

Η Φινλανδία στην κορυφή των προβλέψεων

Την πρώτη θέση στη λίστα των στοιχημάτων κατέχει η Φινλανδία, με τους Lampenius & Parkkonen και το τραγούδι «Liekineh…». Η χώρα εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί, συγκεντρώνοντας εντυπωσιακό ποσοστό 43% στις πιθανότητες νίκης.

Η διαφορά της Φινλανδίας από τις υπόλοιπες συμμετοχές είναι μεγάλη, καθώς στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Αυστραλία με τη Delta Goodrem και το «Eclipse», συγκεντρώνοντας 15%. Η εμφάνιση της Αυστραλίας στον Β’ ημιτελικό το βράδυ της Πέμπτης κέρδισε θετικά σχόλια από κοινό και κριτές.

Η θέση της Ελλάδας και οι υπόλοιπες χώρες

Πίσω από την ελληνική συμμετοχή ακολουθεί το Ισραήλ με τον Noam Bettan και το τραγούδι «Michelle», που συγκεντρώνει 7%. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η Ρουμανία με την Alexandra Căpitănescu και το «Choke…», στο 5%.

Στην έκτη θέση βρίσκεται η Δανία με ποσοστό 4%, ενώ Ιταλία και Βουλγαρία μοιράζονται την έβδομη και όγδοη θέση με 3%. Τη δεκάδα ολοκληρώνουν η Γαλλία και η Μάλτα, συγκεντρώνοντας από 2%.

Ο μεγάλος τελικός της Eurovision 2026 θα μεταδοθεί το Σάββατο, με την Ελλάδα να παραμένει ανάμεσα στα φαβορί, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Eurovisionworld.