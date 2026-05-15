Ο Πέδρο Σάντσεθ υπερασπίστηκε την απόφαση της Ισπανίας να απέχει από τη Eurovision, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται «στη σωστή πλευρά της Ιστορίας». Για πρώτη φορά, η Ισπανία δεν συμμετέχει ούτε μεταδίδει τον δημοφιλή μουσικό διαγωνισμό, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Σε δήλωσή του μέσω βίντεο που αναρτήθηκε στο X, ο Ισπανός πρωθυπουργός ανέφερε: «Φέτος, επομένως, θα είναι διαφορετικά. Ναι, δεν θα είμαστε στη Βιέννη, αλλά το κάνουμε αυτό με την πεποίθηση ότι είμαστε στη σωστή πλευρά της Ιστορίας». Ο Σάντσεθ χαρακτήρισε την απόφαση της κυβέρνησής του «συνεπή» και «απαραίτητη στάση αρχών» απέναντι στις διεθνείς εξελίξεις.

Ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Τραγουδιού, που παραδοσιακά αποτελεί γιορτή της ποπ μουσικής, βρίσκεται φέτος στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων. Η κρίση προκλήθηκε από τη στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα, σε απάντηση της επίθεσης της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023.

Este año no estaremos en Eurovisión, pero lo haremos con la convicción de estar en el lado correcto de la historia. Por coherencia, responsabilidad y humanidad. pic.twitter.com/cnTt7Kc5rk — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 15, 2026

Η 70η διοργάνωση της Eurovision διεξάγεται στη Βιέννη, ενώ ο πρώτος ημιτελικός πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Μαΐου 2026, υπό τη σκιά διαδηλώσεων με αίτημα τον αποκλεισμό του Ισραήλ. Οι κινητοποιήσεις έξω από τον χώρο της διοργάνωσης επιβεβαίωσαν το πολωμένο κλίμα γύρω από τον θεσμό.

Στο ίδιο πλαίσιο, δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς πέντε χωρών – Ισπανίας, Ολλανδίας, Ιρλανδίας, Ισλανδίας και Σλοβενίας – ανακοίνωσαν μποϊκοτάζ στη φετινή Eurovision λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ. Ως αποτέλεσμα, η διοργάνωση του 2026 καταγράφει τον μικρότερο αριθμό συμμετοχών (35) από το 2003.