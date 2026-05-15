Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν σε παράταση 45 ημερών της εύθραυστης εκεχειρίας τους, έπειτα από δύο ημέρες διαπραγματεύσεων στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Ελπίζουμε ότι αυτές οι συζητήσεις θα προωθήσουν μια διαρκή ειρήνη μεταξύ των δύο χωρών, την πλήρη αναγνώριση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας εκατέρωθεν, καθώς και τη δημιουργία πραγματικής ασφάλειας κατά μήκος των κοινών συνόρων», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει την εκεχειρία στις 16 Απριλίου. Ωστόσο, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συνέχισαν τις ανταλλαγές πυρών από τότε.

Την Τετάρτη, το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανέφερε ότι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές προκάλεσαν τον θάνατο 22 ανθρώπων, ανάμεσά τους οκτώ παιδιά, σε περιοχές του νότου της χώρας.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι θα «επαναλάβει τον πολιτικό κύκλο των διαπραγματεύσεων» τον Ιούνιο.

«Επιπλέον, στις 29 Μαΐου θα ξεκινήσει στο Πεντάγωνο ένας κύκλος διαλόγου για θέματα ασφαλείας, με τη συμμετοχή στρατιωτικών αντιπροσωπειών και από τις δύο χώρες», πρόσθεσε ο Πίγκοτ.