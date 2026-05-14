H Εθνική Ιράν ετοιμάζεται για ακόμη μία συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο, όμως το κλίμα γύρω από την ομάδα μόνο ποδοσφαιρικό δεν ήταν στην αποχαιρετιστήρια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Τεχεράνη.

Χιλιάδες φίλοι της ομάδας συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης (13/5) στην πλατεία Ενκελάμπ, προκειμένου να αποχαιρετήσουν την αποστολή πριν από την αναχώρησή της για την τελική προετοιμασία ενόψει του Μουντιάλ 2026 σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, όπου παρουσιάστηκε και η νέα εμφάνιση της εθνικής ομάδας, ακούστηκαν έντονα πολιτικά συνθήματα, με μερίδα των οπαδών να φωνάζει «Θάνατος στην Αμερική», «Θάνατος στο Ισραήλ» και «Θάνατος στους υποκριτές», προκαλώντας αντιδράσεις και συζητήσεις διεθνώς.

Η αποστολή του Ιράν αναμένεται να μεταβεί στην Τουρκία μέσα στις επόμενες ημέρες για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, ενώ οι εικόνες από την αποχαιρετιστήρια βραδιά κάνουν ήδη τον γύρο του κόσμου, λίγες εβδομάδες πριν από τη σέντρα της διοργάνωσης.