Το παίγνιο της φθοράς τούς αφορά όλους, αλλά ειδικά για το Μέγαρο Μαξίμου αποτελεί μια σύνθετη άσκηση με λεπτές ισορροπίες, όσο το πολιτικό περιβάλλον παραμένει πιεστικό και για το κυβερνών κόμμα. Από τη μία πλευρά καταγράφονται οι διαρκείς απόπειρες της κυβέρνησης να βάζει στο ίδιο κάδρο το «ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη» και τον Αλέξη Τσίπρα, με την πεποίθηση ότι έτσι φθείρονται και οι δύο στα μάτια των μετριοπαθέστερων ψηφοφόρων.

Από την άλλη πλευρά, η αξιωματική αντιπολίτευση και ο πρώην πρωθυπουργός είναι αποφασισμένοι να χτυπούν με σφοδρότητα το Μαξίμου εκεί όπου πονάει περισσότερο – π.χ. στα ζητήματα διαφθοράς, τα οποία όπως αποδεικνύεται στα γκάλοπ, εντείνουν την κυβερνητική φθορά, αποτελώντας για μερίδα ψηφοφόρων και κριτήριο ψήφου. Ούτε οι κυβερνητικοί παραδέχονται δημόσια ότι θα κινείται προοδευτικά και με αναπροσαρμογές με τέτοια στρατηγική διμέτωπου, ούτε η Χαριλάου Τρικούπη και ο Τσίπρας παραδέχονται τη μεταξύ τους αντιπαράθεση. Πρωθυπουργικοί συνεργάτες ισχυρίζονται ότι δεν μπαίνουν στη λογική «προτίμησης» αντιπάλου, στην πραγματικότητα όμως, όσο επιδίδονται σε ασκήσεις εσωκομματικής συσπείρωσης χωρίς να επιτυγχάνουν το άλμα πάνω από τη φθορά, ψάχνουν το αντίπαλο δέος, που θα μπορούσε, όπως πιστεύουν, να κινητοποιήσει ξανά γύρω από τη ΝΔ αποστασιοποιημένους ψηφοφόρους.

«Θέλει προσοχή» η δοσολογία

Γαλάζια στελέχη που υποστηρίζουν τον διμέτωπο κατά Ανδρουλάκη και Τσίπρα, εν αναμονή των επίσημων κινήσεων από τον πρώην πρωθυπουργό, παραδέχονται ότι «θέλει προσοχή» η δοσολογία και το περιεχόμενο των κυβερνητικών επιθέσεων. Κι αυτό, όπως υπονοούν, μέχρι να ξεθολώσει το σκηνικό, δηλαδή μέχρι να αποτυπωθεί στις ανοιχτές δημοσκοπήσεις το κατά πόσο και πού ανατρέπονται οι συσχετισμοί.

Προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης σπεύδει να απευθύνει σήματα επαναπροσέγγισης της – κατά τον ίδιο – «σιωπηλής πλειοψηφίας» αλλά δεν αναφέρεται ονομαστικά στον Τσίπρα – από τη Θεσσαλονίκη προ ημερών μιλούσε για «διάφορους που διεκδικούν πάλι ρόλο στα κοινά, οραματίζονται επιστροφή στο καταστροφικό 2015, ενώ η ΝΔ σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030».

Οσο κι αν κάποιοι γαλάζιοι εκτιμούν ότι η επαναφορά του γνωστού δίπολου θα έδινε ώθηση στη ΝΔ, για την ώρα, το φόβητρο που προσπαθεί να προβάλλει η κυβέρνηση, ζητώντας ενεργοποίηση του κομματικού μηχανισμού, έχει να κάνει συνολικά με τον «κατακερματισμό» στην αντιπολίτευση. Διότι στόχος της ΝΔ είναι να μην εμφανίζεται εναλλακτική στα μάτια των «νοικοκυραίων». Μόνο που ο δρόμος έχει παγίδες για το κυβερνών κόμμα καθώς όπως το θέτουν στελέχη της αντιπολίτευσης, αφενός ο πολιτικός χρόνος είναι πυκνός, αφετέρου στα δημοσκοπικά ευρήματα που δείχνουν πλειοψηφικό ρεύμα υπέρ της «πολιτικής αλλαγής». Αυτό το αυξημένο ποσοστό καταγράφεται ως πολυδιασπασμένο, χωρίς να έχει βρίσκει ενιαία εκπροσώπηση – κι εκεί περιμένουν να «μετρήσουν» στην κυβέρνηση το αποτύπωμα των ανακοινώσεων Τσίπρα, νωρίτερα του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού και αργότερα ίσως του Αντώνη Σαμαρά.

Η τακτική της «ανεύθυνης» αντιπολίτευσης

Την ώρα που το βαθύ πολιτικό πρόβλημα της ΝΔ είναι η δυσκολία της να διευρύνει την εκλογική επιρροή, κρίνεται ως μονόδρομος η τακτική να προβάλλεται μια «αλλοπρόσαλλη, ανεύθυνη», σύμφωνα με κυβερνητικό παράγοντα, αντιπολίτευση. Εξού και οι μετωπικές συγκρούσεις – ήδη ΝΔ και ΠΑΣΟΚ αλληλοκατηγορούνται για τοξικό λόγο και εχθροπάθεια. Το ΠΑΣΟΚ που, κατά την παραδοχή γαλάζιων είναι ο μόνος θεσμικός συνομιλητής τους, «παίζει στο ίδιο γήπεδο» με τον Τσίπρα, λέει επίμονα το Μαξίμου, επιχειρώντας να τραβήξει διαχωριστικές γραμμές με το επιχείρημα ότι «η κυβέρνηση έχει μεγάλη διαφορά από το οποιοδήποτε δεύτερο κόμμα σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Ενδεικτικό επίσης ότι όσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κάρφωνε τον Ανδρουλάκη τόσο για τη στάση του στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης όσο και για το θέμα του πόθεν έσχες, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επανέφερε τη γραμμή που είχε χαράξει προ μηνών και ο Πρωθυπουργός ότι το εκλογικό δίλημμα «δεν θα είναι Μητσοτάκης ή χάος αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Βελόπουλος, Κωνσταντοπούλου» με βολές στον Τσίπρα ότι επιστρέφει «με τα ίδια στελέχη και τις ίδιες υποσχέσεις».