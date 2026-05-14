Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για τον καθημερινό Γολγοθά που βίωναν τα έξι ανήλικα αδέρφια στο Περιστέρι, καθώς νέες μαρτυρίες σοκ ήρθαν στο φως μέσα από την εκπομπή Live News του MEGA.

Άνθρωποι που γνώριζαν την οικογένεια και είχαν προσπαθήσει να τη βοηθήσουν, μίλησαν για πρώτη φορά, για όσα είχαν αντιληφθεί τα προηγούμενα χρόνια. Περιγράφουν εικόνες εξαθλίωσης και κοινωνικής απομόνωσης, που –όπως λένε– είχαν επιχειρήσει να αντιμετωπίσουν χωρίς αποτέλεσμα. Τα έξι παιδιά, ηλικίας από 3 έως 13 ετών, ζούσαν με τους γονείς τους σε ένα δώμα μόλις 27 τετραγωνικών μέτρων, μέσα σε πολυκατοικία στο Περιστέρι. Το δωμάτιο ήταν γεμάτο ακαθαρσίες και σκουπίδια, χωρίς στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής και με τα παιδιά μακριά από το σχολείο.

Μια ανώνυμη καταγγελία αποκάλυψε το δράμα των ανήλικων, που πλέον φιλοξενούνται προσωρινά στο νοσοκομείο Παίδων. Οι γονείς τους, οι οποίοι συνελήφθησαν, καλούνται να απαντήσουν σε κρίσιμα ερωτήματα για τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών. Πόσο καιρό ζούσαν στην ταράτσα της πολυκατοικίας; Είχαν πράγματι αρνηθεί κάθε μορφή βοήθειας;

Πρώην εκπαιδευτικός των παιδιών, από την παλιά τους γειτονιά, αναφέρει ότι είχε προσπαθήσει να στηρίξει την οικογένεια, χωρίς ανταπόκριση. «Τους είχαμε πει να πάνε στην εκκλησία, να πάρουν γεύματα, δεν ήθελαν. Εκείνοι χρώσταγαν κανένα εξάρι μήνες. Τα χρήματα, έλεγαν ότι τα έχουν, αλλά τα κρατάνε, για να βρουν καλύτερο σπίτι», σημειώνει.

Ήταν το 2021, όταν η οικογένεια ζούσε σε άλλη περιοχή του Περιστερίου. Τα παιδιά, που τότε φοιτούσαν στο σχολείο, φαίνονταν συχνά εξαντλημένα και φοβισμένα. «Φοβισμένα θα έλεγα κάπως, όταν μία μαμά λέει σε ένα παιδί “θα κάτσεις στο παγκάκι και δεν θα κουνηθείς μέχρι να σου πω” και το παιδί δεν κουνιέται… Ένας εκπαιδευτικός καταλαβαίνει πολλά», προσθέτει η ίδια πηγή.

Στην ίδια γραμμή κινείται και η σχολική τροχονόμος της παλιάς γειτονιάς, που θυμάται τα παιδιά να εμφανίζονται ολοένα και πιο ταλαιπωρημένα. «Αυτά τα παιδάκια ερχόντουσαν στο σχολείο μας. Ήταν πέντε αδερφάκια. Τα δύο ήταν στο δημοτικό και τα δύο στο νήπιο. Αυτά που ήταν στο νήπιο, ήταν πάρα πολύ καχεκτικά, ατημέλητα. Όταν αντιλήφθηκε η μαμά, ότι έρχεται η Αστυνομία, πήρε τα μικρά και εξαφανίστηκε. Πήραν τα μεγάλα τότε σε κάποια δομή. Μετά δεν ξέρουμε τι έγινε. Τους τα ξαναέδωσαν. Δεν έχουμε καταλάβει τον λόγο».

«Τους δίναμε ρούχα, αλλά φορούσαν τα ίδια βρόμικα και σκισμένα»

Το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον κάνει λόγο για χρόνια προβλήματα σίτισης, υγιεινής και φροντίδας. «Τους δώσαμε πόσες σακούλες ρούχα, έχει περάσει ολόκληρη η σχολική χρονιά, δεν έχουμε δει τα παιδιά να φορέσουν ένα από τα ρούχα που δώσαμε», ανέφερε μητέρα συμμαθητών των παιδιών. Όπως περιέγραψε, η οικογένεια δεχόταν βοήθεια από τη γειτονιά, με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, χωρίς ωστόσο να φαίνεται βελτίωση στην καθημερινότητά τους.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, όταν η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Περιστερίου επισκέφθηκε το σπίτι, διαπίστωσε πως η κουζίνα δεν είχε χρησιμοποιηθεί ποτέ για μαγείρεμα, ενώ το εσωτερικό ήταν ακατάστατο και χωρίς βασικά έπιπλα. «Το σπίτι ακατάστατο, χωρίς κρεβάτια, χωρίς να κοιμόντουσαν στο πάτωμα. Και τότε είχε πει ότι δεν μαγειρεύουν γιατί ο μπαμπάς δουλεύει σε ξενοδοχείο και φέρνει φαγητό από εκεί», ανέφερε κάτοικος της περιοχής.

Άλλος μάρτυρας περιέγραψε πως ο πατέρας φαινόταν να περνάει μεγάλο μέρος της ημέρας στο δρόμο ή ακόμη και να κοιμάται μέσα στο αυτοκίνητό του. «Όσες φορές τον πετύχαινα, τον έβλεπα να τρώει είτε σάντουιτς τυποποιημένο, είτε κάνα κρουασάν. Ήταν ένας νταγκλαράς», είπε χαρακτηριστικά. Οι περιγραφές για την εικόνα των παιδιών είναι εξίσου ανησυχητικές. «Όλα ατημέλητα, βρόμικα, σκισμένα. Μπορώ να σου πω ότι ήταν όλο το χρόνο με τα ίδια ρούχα, ίδια παπούτσια. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται και δεν βρομάει», ανέφερε άλλη μαρτυρία.

Παρέμβαση κοινωνικών υπηρεσιών και σχολείου

Ο διευθυντής του σχολείου όπου φοιτούσαν τα παιδιά περιέγραψε στο Live News την κατάσταση που επικρατούσε: «Τα δίδυμα έρχονται με μονό καρότσι, χωρίς ομπρέλα όταν βρέχει έξω. Έξι άτομα οικογένεια κοιμούνται στρωματσάδα σε ένα δωμάτιο… Οι πολλές απουσίες είναι που ξεκίνησαν το πράγμα». Πρόσθεσε δε, ότι «αυτά τα παιδάκια, δυστυχώς, σίγουρα θα έχουν πάθει καμιά πνευμονία. Δεν μπορεί, ήταν ανατριχιαστική κατάσταση», περιγράφοντας το σοκ που προκάλεσαν οι συνθήκες διαβίωσης.

«Όταν ζεις σε ένα δωμάτιο, με κλειστά παντζούρια και χαρτοκιβώτια καρφωμένα στα παράθυρα για να μην μπαίνει φως, και μετά τα παιδιά επιστρέφουν πάλι εκεί, τι να πεις; Λειτουργεί το σύστημα; Δεν λειτουργεί», δήλωσε χαρακτηριστικά. Όπως επισημάνθηκε, οι κοινωνικές υπηρεσίες είχαν παρέμβει προσωρινά, παίρνοντας τα παιδιά για σύντομο διάστημα, πριν τα επιστρέψουν στην οικογένεια. «Η κουζίνα σε αχρηστία, το μπάνιο σε ημιαχρηστία. Είχαν ένα δωμάτιο για στρωματσάδα κάτω, με φουλ υγρασία στους τοίχους. Προχώρησε η διαδικασία, τα πήρανε για μια βδομάδα δύο και μετά τα ξανά έδωσαν πίσω», ανέφερε μάρτυρας.

Οι αντιφάσεις της γιαγιάς και οι νέες αναφορές

Η γιαγιά των παιδιών υποστηρίζει, ότι οι γονείς αγαπούσαν τα παιδιά τους και πως οι συνθήκες που διαπιστώθηκαν, οφείλονται σε οικονομικές δυσκολίες του τελευταίου διαστήματος. Ωστόσο, στις περιγραφές της παρουσιάζει αντιφάσεις, καθώς άλλοτε δηλώνει, ότι η οικογένεια ζούσε σε δώμα τους τελευταίους μήνες και άλλοτε ότι διέμεναν εκεί για χρόνια. «Δεν ξέρω πως το διαμόρφωσαν και πως το κάνανε. Απλώς μου είπε ότι μένουν στου πεθερού της. Μου είπε πως είναι δύσκολα και ζορίζονται», ανέφερε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο «Χαμόγελο του Παιδιού» είχαν γίνει δύο αναφορές για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης, ενώ ο εισαγγελέας ανηλίκων είχε ενημερωθεί τον Φεβρουάριο του 2025 και τον περασμένο Μάρτιο. «Ήταν ήρεμα παιδάκια, δεν εκδηλώνονταν εύκολα. Δεν φάνηκαν ποτέ κακοποιημένα, ούτε χτυπημένα. Το θέμα ξεκίνησε, όταν σταμάτησαν να πηγαίνουν σχολείο. Τότε έκανε αναφορά ο διευθυντής», αναφέρει εκπαιδευτικός.

Η δημοτική αρχή επιβεβαιώνει, ότι η οικογένεια είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις κοινωνικές υπηρεσίες. Μετά την πρόσφατη ανώνυμη καταγγελία, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο στο δώμα και αντίκρισαν εικόνες που τους συγκλόνισαν.

Η δικαστική εξέλιξη και η επόμενη μέρα

Οι γιατροί στο νοσοκομείο Παίδων υπέβαλαν τα αδέρφια σε σειρά εξετάσεων, για να εκτιμηθεί η κατάσταση της υγείας τους. Οι γονείς καταδικάστηκαν σε φυλάκιση 16 μηνών, με την ποινή να είναι μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως. Άσκησαν έφεση και αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την εκδίκαση της έφεσης.

Τα έξι παιδιά παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να ρίξουν φως στον Γολγοθά που φαίνεται να βίωναν καθημερινά.