Μέσα σε συνθήκες έντονης παραμέλησης, που προκαλούν αποτροπιασμό και οργή, φαίνεται πως ζούσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα τα έξι παιδιά, ηλικίας από 3 έως 11 ετών, της οικογένειας που βρέθηκε στο επίκεντρο της έρευνας των Αρχών στο Περιστέρι. Σύμφωνα με μαρτυρία στο tanea.gr, η ίδια εικόνα εγκατάλειψης και ακατάλληλων συνθηκών διαβίωσης υπήρχε και κατά το διάστημα που η οικογένεια διέμενε στους Λειψούς, με τα ανήλικα να εμφανίζονται υποσιτισμένα, απεριποίητα και βρώμικα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από ανώνυμη καταγγελία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν τα παιδιά μαζί με τους γονείς τους σε δώμα πολυκατοικίας μόλις 27 τετραγωνικών μέτρων στο Περιστέρι. Οι ίδιοι βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με κατηγορίες για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.

«Ούρλιαζε σαν μανιακή η μητέρα»

Άνθρωπος που είχε παρατηρήσει τη συμπεριφορά και την κατάσταση της οικογένειας κατά τη διαμονή της στους Λειψούς περιγράφει στο tanea.gr εικόνες που, όπως λέει, δεν θύμιζαν σε καμία περίπτωση μία φυσιολογική ζωή. Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, καθημερινά ακούγονταν έντονες φωνές και ουρλιαχτά της μητέρας, η οποία φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση ακραίας έντασης κάθε μεσημέρι.

«Μιλάμε για αφύσικα πράγματα για μία οικογένεια. Κάθε μεσημέρι, η μητέρα ούρλιαζε σε έξαλλη κατάσταση επί τουλάχιστον μία ώρα. Από την μία πλευρά, είναι κατανοητό γιατί ήταν 6 παιδιά, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό, γιατί ούρλιαζε σαν μανιακή, χωρίς να μπορούμε να καταλάβουμε τι έλεγε. Ήταν σαν να ωρυόταν» εξηγεί ο κάτοικος του νησιού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, φέρεται πως μία άλλη κάτοικος είχε ενημερώσει τον δήμο για την κατάσταση της οικογένειας. «Από όσο γνωρίζω ωστόσο, ο δήμος δεν είναι αρμόδιος για τέτοια πράγματα. Εγώ είχα δει την οικογένεια τον Σεπτέμβριο του 2025, και παρατήρησα πως τα παιδιά δεν πήγαιναν σχολείο σε καθημερινή βάση. Γενικότερα η οικογένεια έφευγε, γυρνούσε ξανά, δεν καταλαβαίναμε ακριβώς τι γινόταν».

Πάντως, στη γειτονιά φέρεται πως ήταν κοινό μυστικό ότι κάτι συνέβαινε με τα παιδιά, καθώς η εικόνα της οικογένειας προκαλούσε ανησυχία στους κατοίκους. «Τα παιδάκια ήταν υποσιτισμένα, όλα με μακριά μαλλιά απεριποίητα, και βρώμικα. Όταν έμπαιναν σε κλειστό χώρο, δεν μπορούσες να κάτσεις δίπλα τους γιατί η μυρωδιά ήταν τόσο έντονη. Η μητέρα ήταν εντελώς αντικοινωνική, και όταν πήγαιναν πολίτες να πλησιάσουν τα ανήλικα, εκείνη τα φώναζε και έφευγαν».

Όπως εξηγεί ο κάτοικος του νησιού, η γιαγιά των παιδιών, ήταν εκείνη που τα φρόντιζε και προσπαθούσε με κάθε τρόπο να βοηθήσει την οικογένεια. «Γενικότερα οι άνθρωποι από το νησί προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε. Δεν γνωρίζω εάν υπήρξε κακοποίηση σε βάρος των παιδιών, αλλά ένα μεσημέρι, άκουσα την μητέρα να φωνάζει “θα σας σκοτώσω”. Όλοι βλέπαμε σε τι κατάσταση ήταν τα παιδιά, αλλά δεν ξέρω τι συνέβαινε μέσα στο σπίτι τους».

Σκουπίδια και ακαθαρσίες στο δώμα στο Περιστέρι

Σημειώνεται πως, όταν οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο στην οικία στο Περιστέρι, διαπίστωσαν ότι η πολύτεκνη οικογένεια έμενε σε ένα δώμα, που υπήρχαν σκουπίδια και ακαθαρσίες.

Από τις Αρχές κρίθηκε αναγκαίο να απομακρυνθούν τα παιδιά από το σπίτι και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαϊας Κυριακού», όπου εξετάζονται από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, είχαν προηγηθεί δύο αναφορές προς το «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για τη συγκεκριμένη οικογένεια, τον Φεβρουάριο του 2025 και τον Μάρτιο του 2026.