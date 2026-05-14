Ένα γκολ του Ροντινέι έδωσε στον Ολυμπιακό τη νίκη κόντρα στον ΠΑΟ (1-0) κι ένα γκολ του νεαρού Μύθου με το οποίο ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε την ΑΕΚ στην Τούμπα (1-1) κρατά ζωντανή τη μάχη για τη δεύτερη θέση.

Ο Ολυμπιακός δεν θα την είχε εξασφαλίσει αν ο Μύθου στο 89′ δεν έστελνε την μπάλα στα δίχτυα του Μπρινιόλι ύστερα από μια εκτέλεση κόρνερ του Ζίφκοβιτς, αλλά θα πήγαινε την Κυριακή στην Νέα Φιλαδέλφεια για δύο αποτελέσματα: στη φιέστα της ΑΕΚ θα του αρκούσε και η ισοπαλία. Τώρα αυτή δεν αρκεί γιατί αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει τον αδιάφορο ΠΑΟ και τον πιάσει έχει στα υπέρ του την ισοβαθμία.

Βέβαια μετά τα χθεσινά αποτελέσματα, ο Ολυμπιακός θα είναι δεύτερος αν απλά ο ΠΑΟΚ δεν κερδίσει τον ΠΑΟ στο τελευταίο του ματς στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Αλλά είναι κομμάτι δύσκολο, ακόμα κι αυτός ο ΠΑΟΚ που ολοκληρώνει τη σεζόν του ασθμαίνοντας και που στα play offs έχει κερδίσει μόνο τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, να μην κερδίσει τον Παναθηναϊκό που είδαμε στο Φάληρο.

Και που ολοκλήρωσε το ματς χωρίς στη στατιστική να καταγράφεται ένα έστω σουτ προς την εστία του τερματοφύλακα Τζολάκη που πέρασε ένα από τα πιο ήσυχα απογεύματα στην εφετινή του σεζόν.

Πιο πολύ

Ο Ολυμπιακός ήθελε το ματς πιο πολύ καθώς κάτι διεκδικούσε κι αυτή τη φορά κατάφερε και να σκοράρει και να κρατήσει το αποτέλεσμα: στα εφετινά του play offs τίποτα δεν του ήταν απλό. Σκόρερ του γκολ που αυτή τη φορά έκρινε την αναμέτρηση ήταν ο Ροντινέι στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου: ο Βραζιλιάνος έχει σκοράρει στα play offs και στο προηγούμενο ματς του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟ στη Λεωφόρο, αλλά και στο παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ την περασμένη Κυριακή.

Το γκολ του ήρθε ύστερα από μια προσπάθεια του Ταρέμι που ο Μεντιλίμπαρ ξεκίνησε στη θέση του Ελ Κααμπί και δικαιώθηκε καθώς ο μαχητής Ιρανός ήταν μέσα σε όλες τις φάσεις που ο Ολυμπιακός δημιούργησε: ο Λαφόν, που ήταν ο καλύτερος του ΠΑΟ, του στέρησε το γκολ σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις.

Το γκολ του Βραζιλιάνου (φαινομενικά εύκολο καθώς αυτός πήρε ένα ριμπάουντ και σκόραρε σε άδειο τέρμα) ήρθε σε μια στιγμή που τα νεύρα όλων στο Καραϊσκάκη ήταν τεντωμένα καθώς πέντε λεπτά πριν με υπόδειξη του VAR ο σλοβένος διαιτητής είχε ακυρώσει ένα γκολ του Μπρούνο για φάουλ του Σιπιόνι – παράβαση η οποία δεν διακρίνεται.

Ο Μεντιλίμπαρ έχασε νωρίς τον Έσε και τον αντικατέστησε με τον Σιπιόνι. Στο τέλος του ματς ο Βάσκος έμοιαζε ανακουφισμένος. Βέβαια ο Ολυμπιακός για να πάρει αυτή τη δεύτερη θέση που μπορεί να του δώσει τη δυνατότητα να βρεθεί και του χρόνου στο Τσάμπιονς Λιγκ πρέπει να ιδρώσει πολύ. Και γιατί η φορμαρισμένη ΑΕΚ έδειξε στην Τούμπα ότι δεν χαρίζεται.

Άγχος

Παρά τις πολλές αλλαγές του Νίκολιτς στη βασική ενδεκάδα (ή ίσως χάρη σε αυτές) η ΑΕΚ παρουσιάστηκε στο ματς με τον ΠΑΟΚ με ένταση και αθλητική φρεσκάδα. Ο ΠΑΟΚ ήθελε τη νίκη και προσπάθησε αρκετά, αλλά η ΑΕΚ ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο και αποτελεσματική στις αντεπιθέσεις στην επανάληψη.

Ο Ζίνι είχε σουτ στο δοκάρι, ο Βάργκα κι ο Κοϊτά τρόμαξαν την άμυνα του Λουτσέσκου και οι επιθετικοί του ΠΑΟΚ έμοιαζαν να μην έχουν καθαρό μυαλό: ο Νίκολιτς κατάλαβε πως η ομάδα του μπορεί να βρει γκολ κι έστειλε στο γήπεδο τους Γιόβιτς – Κουτέσα: στην πρώτη συνεργασία τους ο Σέρβος σκόραρε. Ο Λουτσέσκου βρήκε στον πάγκο του τον Μύθου που έσωσε κομμάτι τα πράγματα ισοφαρίζοντας στο 88′ σε μια φάση που κέρδισε στον αέρα τον εμπειρότερο Βίντα.

Ο ΠΑΟΚ θα έχει κόντρα στον ΠΑΟ μια τελευταία ευκαιρία να πιάσει έναν από τους στόχους που είχε στη σεζόν του. Αλλά δεν κρατάει την τύχη στα χέρια του. Και κόντρα στην πρωταθλήτρια έδειξε και άγχος.

Περίεργα

Χαμός έγινε στα ματς των play offs για τις θέσεις 5 έως 8. Είχαμε πολλά γκολ και στα δύο παιχνίδια αλλά ενώ ο Βόλος έχασε από τον Αρη με ένα λογικό (και ως προς τη διαμόρφωση του σκορ 1-2) στο Λεβαδειακός – ΟΦΗ έγινε χαμός!

Οι γηπεδούχοι που έχαναν στο 90′ με 0-2 βρήκαν τρία γκολ στις καθυστερήσεις (με τους Οζέγκοβιτς, Νίκα και Πεντρόζο) και κέρδισαν με 3-2. Οι Ιταλοί αποκαλούν τα περίεργα αποτελέσματα που προκύπτουν στο τέλος σχεδόν κάθε πρωταθλήματος ως «αποτελέσματα τέλους της σεζόν»: υπονοούν ότι αν τα παιχνίδια στα οποία τα συγκεκριμένα αποτελέσματα προκύπτουν δεν γίνονταν στο φινάλε της σεζόν, αλλά νωρίτερα αυτά πιθανότατα θα ήταν διαφορετικά.

Εμείς μιλάμε, συνήθως, για «ομορφιές του ποδοσφαίρου» (η έκφραση ανήκει στον Δημήτρη Μελισσανίδη νομίζω), ενώ ειρωνευόμενοι συνήθως τη δυναμική του σκορ και την ίδια τη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος μιλώντας για «φεστιβάλ ποδοσφαίρου», «θρίαμβο του ποδοσφαίρου» κ.λπ. Οι σοφοί Κύπριοι έχουν ένα άλλο όρο: λένε πως πρόκειται για «ματς νιάου» – παιχνίδια, δηλαδή, στα οποία κάποιος δίνει ένα σύνθημα νιαουρίζοντας, ώστε να προκύψει το αποτέλεσμα που πρέπει.

Αλλά αυτά τα ματς δεν συμπεριλαμβάνονται στις συγκεκριμένες κατηγορίες. Οι κατά τον Μελισσανίδη «ομορφιές» δεν γίνονται γιατί υπάρχει κάποιος που καίγεται για βαθμούς και κάποιος αδιάφορος αλλά γιατί όλοι είναι αδιάφοροι! Και προφανώς δεν χρειάζονται «νιάου». Απλά οι ομάδες είναι σαν να βγαίνουν ραντεβού: βρίσκονται και ό,τι προκύψει.

Τσίρκο

Από τη στιγμή που ο ΟΦΗ κέρδισε το Κύπελλο και η συγκεκριμένη διαδικασία δεν έχει κανένα νόημα ο Αρης έκανε τέσσερις νίκες στη σειρά. Ο Λεβαδειακός όχι μόνο άρχισε να κερδίζει το ένα ματς μετά το άλλο αλλά άρχισε πάλι να σκοράρει κατά ριπάς όπως στον πρώτο γύρο: έχει πετύχει 11 γκολ σε τρία ματς. Ο ΟΦΗ, κυπελλούχος πλέον, δεν κέρδισε κανένα παιχνίδι. Ο μόνος συνεπής είναι ο Βόλος.

Και στα play offs χάνει όπως έκανε σε όλο σχεδόν τον δεύτερο γύρο: κατάφερε να βρεθεί όγδοος χάρη στην εντελώς ανέλπιστη νίκη με τον ΠΑΟΚ. Ναι λοιπόν όλα αυτά τα αποτελέσματα αποτελούν «αποτελέσματα τέλους σεζόν». Αλλά είναι η πρώτη φορά που για να υπάρχουν τέτοια υπάρχει και ειδική διαδικασία. Λέγεται «play offs για τις θέσεις 5 έως 8». Και είναι μια διοργάνωση στην οποία βλέπεις του κόσμου τα απίθανα. Κάτι σαν τσίρκο…