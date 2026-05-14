Το τελικό 1-2 έδωσε στον Άρη τη νίκη απέναντι στον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των πλέι οφ. Το τελικό σκορ ωστόσο δεν ανταποκρίνεται στην εικόνα του αγώνα

Οι Κιτρινόμαυροι κυριάρχησαν στη διάρκεια του ματς και δημιούργησαν πολλές μεγάλες ευκαιρίες, χάνοντας τη δυνατότητα να φτάσουν σε ένα πολύ πιο άνετο και ευρύ αποτέλεσμα απέναντι στην ομάδα της Μαγνησίας.

Το σκορ άνοιξε στο 21ο λεπτό ο Χόνγκλα, με σουτ που κατέληξε στα δίχτυα αφού πρώτα η μπάλα βρήκε στο δοκάρι. Ο Βόλος έφερε προσωρινά το παιχνίδι στα ίσα στο 54′ με τον Λάμπρου, όμως η απάντηση του Αρη ήταν άμεση, καθώς λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο Τριανταφύλλου σημείωσε αυτογκόλ για το 1-2 ύστερα από γύρισμα του Γιαννιώτα.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης συνέχισε να πιέζει, χάνοντας έξι σημαντικές ευκαιρίες – δύο με τον Μορόν που αγωνίστηκε ξανά έπειτα από 1,5 μήνα – ενώ ο Καντεβέρε είχε συνολικά δύο δοκάρια στην αναμέτρηση, αγγίζοντας επανειλημμένα το γκολ.

Πλέον, η ομάδα της Θεσσαλονίκης στρέφει την προσοχή της στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν απέναντι στον Λεβαδειακό, όπου χρειάζεται τη νίκη ώστε να πάρει την 5η θέση, έχοντας το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία με τους Βοιωτούς.

ΝΠΣ Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Μορέιρα (75′ Παπαθανασίου), Μύγας (89′ Λεγκίσι), Χέρμανσον (46′ Τριανταφύλλου), Γρόσδης, Τζόκα, Κόμπα, Μαρτίνες, Γκονζάλες, Χουάνπι (61′ Λυκουρίνος), Λάμπρου, Ουρτάδο.

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Ρόουζ, Σούντμπεργκ (80′ Φρίντεκ), Μεντίλ, Ράτσιτς, Χόνγκλα (58′ Γένσεν), Γιαννιώτας, Γκαρέ (82′ Κουαμέ), Μπουσαΐντ (58′ Ντούντου), Καντεβέρε (58′ Μορόν).

Ο Γρηγορίου

Η συνέντευξη Τύπου του ματς είχε… ψωμί, αφού ήταν η πρώτη φορά που ο έλληνας τεχνικός ρωτήθηκε για το μέλλον του… «Είναι κάτι που θα εξεταστεί μετά το πέρας του πρωταθλήματος. Υφίσταται ως ενδεχόμενο, αλλά είναι θέμα της διοίκησης», ήταν η απάντηση του Γρηγορίου, για τον οποίο υπάρχει ικανοποίηση με βάση την εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα όλο αυτό το διάστημα.