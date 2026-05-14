Τα εισιτήρια για το Final Four της Euroleague βρήκαν επιτέλους κατόχους. Η Βαλένθια απέκλεισε τον Παναθηναϊκό στον πέμπτο αγώνα της σειράς και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Final Four, εκεί όπου ήδη βρίσκονται η Φενέρμπαχτσε, η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Ολυμπιακός.

Με τον Παναθηναϊκό εκτός διεκδίκησης, προκύπτει πλέον το ζήτημα των εισιτηρίων. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός είχε ανοίξει πρόσφατα αιτήσεις, με πάνω από 6.500 οπαδούς να διεκδικούν μια θέση, ενώ περίπου 5.500 έχουν ήδη εξασφαλίσει τα εισιτήριά τους για το T-Center. Τώρα, τα εισιτήρια των οπαδών του Παναθηναϊκού «ελευθερώνονται» και η αγορά τους περνάει στη φάση της μεταπώλησης.

Δεν πρόκειται για νέα διάθεση εισιτηρίων από την EuroLeague. Το μεγαλύτερο μέρος τους θα μεταβιβαστεί μέσω της πλατφόρμας «fan-to-fan» της διοργάνωσης, όπου τα εισιτήρια επανεκδίδονται με πλήρη ασφάλεια, αποφεύγοντας απάτες και υπερβολικές τιμές. Αυτό σημαίνει ότι οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν μια επιπλέον ευκαιρία να αποκτήσουν θέσεις, αν και δεν είναι βέβαιο ότι όλα τα εισιτήρια θα κατευθυνθούν προς αυτούς, καθώς υπάρχει ενδιαφέρον και από ξένους φιλάθλους. Η προθεσμία για την αλλαγή ιδιοκτησίας λήγει στις 17 Μαΐου.

Αν κάποιος επιλέξει πλατφόρμες εκτός EuroLeague, όπως η Viagogo, θα πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα. Η συγκεκριμένη αγορά δεν συνεργάζεται επίσημα με τη διοργάνωση, δεν υπάρχει όριο στις τιμές και έχουν καταγραφεί περιστατικά απάτης. Αν και υπάρχει υπόσχεση αποζημίωσης, δεν εγγυάται την είσοδο στον αγώνα, γι’ αυτό η προσοχή είναι απαραίτητη.

Σε γενικές γραμμές, η αύξηση της παρουσίας των οπαδών του Ολυμπιακού στο Final Four δεν θα γίνει μέσω νέας κυκλοφορίας εισιτηρίων, αλλά κυρίως μέσω μεταπώλησης, δίνοντας τη δυνατότητα στους πιο γρήγορους να εξασφαλίσουν τη θέση τους σε ένα από τα μεγαλύτερα μπασκετικά γεγονότα της χρονιάς.