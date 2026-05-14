Ένας νοσηλευτής συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ύστερα από καταγγελία ότι άσκησε βία σε βάρος 16χρονου κατά τη διάρκεια σωματικού ελέγχου πριν από την εισαγωγή του σε νοσηλευτικό ίδρυμα. Το περιστατικό, σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας του ανήλικου, σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην παιδοψυχιατρική κλινική νοσοκομείου της πόλης.

Η μητέρα υπέβαλε μήνυση, υποστηρίζοντας ότι διαπίστωσε σημάδια στο χέρι και στον λαιμό του παιδιού της. Όπως αναφέρουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ., η ίδια ενημέρωσε αμέσως τις αρχές για το περιστατικό.

Ο 47χρονος νοσηλευτής συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και παραπέμφθηκε να δικαστεί για απλή σωματική βλάβη στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.