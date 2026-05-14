Επίθεση δέχθηκε πλήρωμα του ΕΚΑΒ από 69χρονο άνδρα στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, το βράδυ της Πέμπτης, κατά τη διάρκεια παροχής πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 69χρονος, υπήκοος Γεωργίας, βρισκόταν σε κατάσταση μέθης όταν οι διασώστες έσπευσαν να του προσφέρουν βοήθεια.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, φέρεται να απείλησε ένα μέλος του πληρώματος και να επιτέθηκε σε δεύτερο διασώστη, χτυπώντας τον στο πρόσωπο.

Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απλή σωματική βλάβη και απειλή.