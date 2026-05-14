Ο Γιώργος Χαραλαμπόπουλος ύψωσε για ακόμη μια φορά την ελληνική σημαία στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το Χρυσό Μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Χειροπάλης (Grand Masters +100kg), σε μια ημέρα που τα είχε όλα: Ένταση, αμφισβήτηση και βαθιά εθνική συγκίνηση.

Η κυριαρχία πάνω στο τραπέζι

Ο τελικός εξελίχθηκε σε μια πρωτοφανή δοκιμασία ψυχραιμίας. Ο Έλληνας πρωταθλητής χρειάστηκε να επιβληθεί τρεις διαδοχικές φορές στον Τούρκο αντίπαλό του, καθώς η άλλη πλευρά εξάντλησε κάθε περιθώριο ενστάσεων προσπαθώντας να ανατρέψει το αποτέλεσμα. Ο Γιώργος Χαραλαμπόπουλος, ωστόσο, απάντησε με τον μόνο τρόπο που ξέρει: με την αδιαμφισβήτητη δύναμή του, κερδίζοντας και τις τρεις φορές, μην αφήνοντας κανένα περιθώριο αμφισβήτησης.

Η στιγμή που «λύγισε» ο Πρωταθλητής

Η πιο δυνατή στιγμή της διοργάνωσης δεν ήταν η νίκη, αλλά η απονομή. Κατά την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου, ο Γιώργος Χαραλαμπόπουλος, φανερά φορτισμένος από την προσπάθεια και την υπερηφάνεια για την πατρίδα, λύγισε από συγκίνηση και δάκρυσε πάνω στο βάθρο. Ήταν η στιγμή που ο «σκληρός» του αθλήματος έδειξε την ανθρώπινη πλευρά του, αποδεικνύοντας ότι πίσω από τους τίτλους υπάρχει μια καρδιά που χτυπά δυνατά για την Ελλάδα.

Δήλωση εκπροσώπου: Χονδρός Άρης

«Ο Γιώργος σήμερα δεν νίκησε απλώς τους αντιπάλους του· νίκησε και την πίεση των ενστάσεων. Το γεγονός ότι χρειάστηκε να κερδίσει τρεις φορές στον ίδιο τελικό δείχνει το επίπεδό του. Όμως, τα δάκρυά του στον Εθνικό Ύμνο είναι αυτά που μας θυμίζουν γιατί είναι ο κορυφαίος: γιατί αγωνίζεται με την ψυχή του».