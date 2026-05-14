Λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, ο Λιονέλ Μέσι δείχνει πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και έτοιμος να ηγηθεί ξανά της Αργεντινής στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή.

Ο σούπερ σταρ της Ίντερ Μαϊάμι πραγματοποίησε μαγική εμφάνιση τα ξημερώματα της Πέμπτης (14/5) απέναντι στη Σινσινάτι για την 13η αγωνιστική του MLS, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη με 5-3 χάρη σε χατ-τρικ και μία ασίστ.

Ο Αργεντινός άνοιξε το σκορ στο 24ο λεπτό, πιέζοντας την αντίπαλη άμυνα και εκμεταλλευόμενος την κόντρα για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Η Σινσινάτι ανέτρεψε προσωρινά την κατάσταση, όμως ο Μέσι απάντησε άμεσα, ισοφαρίζοντας σε 2-2 με εξαιρετικό πλασέ μετά από όμορφη συνεργασία των παικτών της Ίντερ Μαϊάμι.

Στο 79’ δημιούργησε το γκολ της νέας ισοφάρισης, μοιράζοντας ασίστ στον Ματέο Σιλβέτι για το 3-3, πριν ολοκληρώσει το προσωπικό του σόου στο 89ο λεπτό. Ο «Pulga» βρέθηκε ξανά στο σωστό σημείο και διαμόρφωσε το τελικό 5-3, υπογράφοντας μία ακόμη εντυπωσιακή παράσταση στο MLS.

