Δύο εμφανίσεις ξεχώρισαν στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών και έκαναν τον γύρο του διαδικτύου. Η μια ήταν η εμφάνιση της Ντέμι Μουρ που σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως και η δεύτερη ήταν της Τζέιν Φόντα η οποία επίσης έλαμψε δίπλα στην Ντέμι Μουρ.

Η εμφάνιση της Demi Moore (Ντέμι Μουρ) στο κόκκινο χαλί των Καννών το 2026 πυροδότησε viral συζήτηση, αφού τα μέσα ενημέρωσης επαίνεσαν την αδύνατη εμφάνισή της. Οι κριτικοί υποστήριξαν ότι αντανακλά την ακραία λεπτότητα που μεταμφιέζεται σε ομορφιά, πυροδοτώντας μια μεγάλη συζήτηση για τα πρότυπα ομορφιάς του Ηollywood, την ηθική για την υγεία και τη γλώσσα των μέσων ενημέρωσης της μόδας.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών του 2026 έχει γίνει σημείο αναφοράς για την πολιτιστική κριτική, μετά την δημοσίευση των New York Times σε ένα άρθρο που εξυμνούσε την εμφάνιση της Demi Moore στο κόκκινο χαλί το βράδυ της Τρίτης 12 Μαϊου. Το έντυπο χρησιμοποίησε επαινετικά επίθετα για να περιγράψει τη σωματική της διάπλαση, αλλά τα σχόλια στα social media είχαν άλλη γνώμη. Οι χρήστες ξέσπασαν ενάντια στα μέσα ενημέρωσης της μόδας υποστηρίζοντας πως επιχειρούν να συγκαλύψουν την ακραία λεπτότητα.

Η διαδικτυακή συζήτηση για τη μόδα άλλαξε κατεύθυνση όταν οι άνθρωποι άρχισαν να συζητούν για το πώς τα μέσα ενημέρωση ςδημιουργούν ένα πρότυπο που κάνει την ακραία απώλεια βάρους να φαίνεται φυσιολογική.

Η επιλογή της λέξης “toned” δηλαδή “τονωμένος” για την περιγραφή του Moore έχει εξεταστεί αυστηρά, επειδή οι επικριτές καταδεικνύουν ότι η λέξη περιγράφει μια μυϊκή κατάσταση που δεν υπάρχει. Οι άνθρωποι που παρατηρούσαν την κατάσταση είδαν ότι είχε ορατά αιμοφόρα αγγεία μαζί με μειωμένο σωματικό λίπος, με αποτέλεσμα μια σωματική εμφάνιση που έδειχνε ότι δεν είχε φάει αρκετό φαγητό, μια πάθηση που συνήθως επηρεάζει άτομα που δεν έχουν σωστή διατροφή.

Τα καταστήματα υψηλής ραπτικής χρησιμοποιούν αυτόν τον λανθασμένο χαρακτηρισμό για να προστατεύσουν τον εαυτό τους, επειδή τους επιτρέπει να επιδεικνύουν μια συγκεκριμένη εμφάνιση χωρίς να χρειάζεται να εξετάσουν πώς τα προϊόντα τους θα μπορούσαν να επηρεάσουν την υγεία των πελατών. Τα μέσα ενημέρωσης χρησιμοποιούν τον όρο “τόνωση” για να αντικαταστήσουν το “starvation chic” επειδή θεσπίζει ένα αδύνατο και επικίνδυνο σημείο αναφοράς που εξισώνει την υγεία με την ακραία σωματική αδυναμία.

Η λαμπερή εμφάνιση της Τζέιν Φόντα στο κόκκινο χαλί των Καννών

Μία εμφάνιση αντάξια του θρύλου της πραγματοποίησε η Τζέιν Φόντα στην πρεμιέρα του 79ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών.

Απαστράπτουσα, πόζαρε στο κόκκινο χαλί δίπλα στη Ντέμι Μουρ, φορώντας μία custom μάξι δημιουργία Gucci με μακριά μανίκια, κεντημένη εξ’ ολοκλήρου με μαύρες παγιέτες. Το look ολοκληρώθηκε με κοσμήματα από τη συλλογή Pomellato High Jewelry, ανάμεσα στα οποία ξεχώριζε ένα μοναδικό περιδέραιο, ενώ τα γκρίζα μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε ανάλαφρους κυματισμούς με πλούσιο όγκο.

Λίγο αργότερα, η 88χρονη βραβευμένη με Όσκαρ σταρ ανέβηκε στη σκηνή μαζί με την ηθοποιό Γκονγκ Λι για να κηρύξουν επίσημα την έναρξη της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με το περιοδικό People, αυτή ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνισή της μετά τον θάνατο του πρώην συζύγου της, Τεντ Τέρνερ.

Η Φόντα υπήρξε η τρίτη σύζυγος του μεγιστάνα των μέσων, με τον οποίο ήταν παντρεμένη από το 1991 έως το 2001. Παρά το γεγονός ότι οι δρόμοι τους χώρισαν επίσημα πριν από δύο δεκαετίες, η ηθοποιός διατήρησε μία βαθιά τρυφερότητα για τη σχέση τους, αποκαλώντας τον συχνά ως τον «αγαπημένο πρώην σύζυγό της».