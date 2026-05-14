Ο Ερυθρός Αστέρας απέδειξε ξανά γιατί κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια στη Σερβία, κατακτώντας το Κύπελλο απέναντι στη Βοϊβοντίνα με τρόπο που θα μείνει αξέχαστος. Η ομάδα του Ντέγιαν Στάνκοβιτς βρέθηκε να χάνει 2-0, όμως επέστρεψε από την… κόλαση, έστειλε τον τελικό στην παράταση και τελικά πανηγύρισε το τρόπαιο στα πέναλτι με 5-4, ολοκληρώνοντας το έκτο συνεχόμενο double και κατακτώντας το 30ο Κύπελλο της ιστορίας της.
Το ματς
Η Βοϊβοντίνα μπήκε εντυπωσιακά στο παιχνίδι και πήρε προβάδισμα μόλις στο 2ο λεπτό με τον Σουτς, ενώ στο 35’ ο Βιντοσάβλιεβιτς έκανε το 2-0, βάζοντας τεράστια πίεση στους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου.
Στο δεύτερο ημίχρονο όμως ο Ερυθρός Αστέρας αντέδρασε. Ο Αρναούτοβιτς μείωσε σε 2-1 στο 54’, με την ομάδα του Στάνκοβιτς να πιέζει ασφυκτικά μέχρι το τέλος. Η λύτρωση ήρθε στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο Ροντρίγκο ισοφάρισε σε 2-2 και έστειλε τον τελικό στην παράταση.
Στο έξτρα τριαντάλεπτο δεν άλλαξε κάτι, με τις δύο ομάδες να οδηγούνται στη διαδικασία των πέναλτι. Εκεί, ο Ματέους εξελίχθηκε σε μεγάλο πρωταγωνιστή, αποκρούοντας το τελευταίο πέναλτι της Βοϊβοντίνα και χαρίζοντας το Κύπελλο στον Ερυθρό Αστέρα.
Οι πανηγυρισμοί
Μετά την λήξη του αγώνα, οι παίκτες, ο Ντέγιαν Στάνκοβιτς και οι οπαδοί της ομάδας πανηγύρισαν όλοι μαζί σαν ένα την κατάκτηση του Κυπέλλου και του έκτου συνεχόμενου double, όντας πλέον τα απόλυτα αφεντικά στο ποδόσφαιρο της Σερβίας.
