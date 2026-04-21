Ο Γουίλ Κλάιμπερν πραγματοποίησε ένα εκρηκτικό ξεκίνημα σε αναμέτρηση της EuroLeague, οδηγώντας την Μπαρτσελόνα σε εντυπωσιακό ρυθμό από τα πρώτα λεπτά.

Ο Αμερικανός φόργουορντ ήταν ασταμάτητος πίσω από τη γραμμή του τριπόντου, καθώς μέσα σε μόλις οκτώ λεπτά αγώνα είχε ήδη πετύχει έξι εύστοχα σουτ έξω από τα 6,75μ., φτάνοντας συνολικά τους 18 πόντους με εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα.

De tres en tres!!! 🤌 pic.twitter.com/uhQzGMSl7i — Barça Basket (@FCBbasket) April 21, 2026

Η εκτελεστική του δεινότητα προκάλεσε αίσθηση, με τον ίδιο να «πυροβολεί» ασταμάτητα και να αλλάζει πλήρως τη ροή του αγώνα από νωρίς.

Το υπάρχον ρεκόρ εύστοχων τριπόντων σε αγώνα EuroLeague ανήκει στον Αντρέας Όμπστ με 11 εύστοχα, ωστόσο με τέτοιο ρυθμό, ο Κλάιμπερν δείχνει ικανός να το απειλήσει αν συνεχίσει στο ίδιο τέμπο.