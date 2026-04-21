Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού εργαζομένων και ανέργων της περιόδου 2026-2027, που υλοποιεί η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Η διαδικασία των αιτήσεων πραγματοποιείται σταδιακά, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των δικαιούχων, ξεκινώντας από την Τρίτη 21 Απριλίου 2026 και ολοκληρώνεται την Κυριακή 26 Απριλίου 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026 —νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά— και θα διαρκέσει 13 μήνες. Θα διατεθούν συνολικά 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκατομμυρίων ευρώ.

Δωρεάν διαμονή και αυξημένες παροχές

Κάθε δικαιούχος λαμβάνει μία μοναδική επιταγή, με την οποία μπορεί να πραγματοποιήσει έως έξι διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα της επιλογής του από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Σε ορισμένες περιοχές, οι δικαιούχοι μπορούν να επωφεληθούν απόδωρεάν διαμονή έως 10 διανυκτερεύσειςστα νησιά Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος και Ρόδος.

Επιπλέον, προσφέρονταιέως 12 διανυκτερεύσεις χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνσηστους Δήμους Βόρειας Εύβοιας, Έβρου, Μαγνησίας, Καρδίτσας, Τρικάλων και Λάρισας.

Οι τιμές επιδότησης αυξάνονται κατά20% τον Αύγουστο, καθώς και στις περιόδους των Χριστουγέννων (15.12.2026 – 14.01.2027) και του Πάσχα (23.04.2027 – 09.05.2027). Η ενισχυμένη επιδότηση ισχύει όλο το έτος για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, εκτός των Σποράδων.

Παράλληλα,επιδοτούνται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, με συμμετοχή 25%. Για τα άτομα με αναπηρία, τα εισιτήρια παρέχονται δωρεάν.

Δικαιούχοι και κριτήρια συμμετοχής

Στο πρόγραμμα εντάσσονται:

εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου,

ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε μέσα στους τελευταίους 12 μήνες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής,

άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενη ανεργία τουλάχιστον τριών μηνών.

Τα εισοδηματικά όρια έχουν οριστεί ως εξής: έως 16.000 ευρώ για άγαμους, έως 24.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο ή έως 29.000 ευρώ συνολικά. Για μονογονεϊκές οικογένειες, το ποσό αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται μέσω μοριοδότησηςμε βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια (ΑμεΑ, μονογονεϊκότητα, αριθμός παιδιών, εισόδημα και συμμετοχή σε προηγούμενα προγράμματα), με πλήρη διαφάνεια μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Για πρώτη φορά, οι πολύτεκνοι γονείς εξαιρούνται από τη διαδικασία μοριοδότησης, εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής.

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι επιδοτούνται από άλλο φορέα κοινωνικού τουρισμού για την ίδια περίοδο, καθώς και όσοι έλαβαν επιταγή στο πρόγραμμα 2025-2026, με εξαίρεση τα ΑμεΑ και τους πολύτεκνους.

Διαδικασία αιτήσεων και πάροχοι

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, στη διεύθυνσηhttps://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos.

Η διαδρομή είναι: Αρχική → Εργασία και ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρείες. Οι αιτήσεις παρόχων υποβάλλονται από 21 Απριλίου έως 10 Μαΐου 2026 μέσω gov.gr, στη διεύθυνσηhttps://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parohoi-tourismou.

Στο Μητρώο Παρόχων εντάσσονται αυτόματα όσοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα της προηγούμενης χρονιάς, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά τους.