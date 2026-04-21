Καθυστερήσεις και τεχνικά προβλήματα καταγράφονται από το πρωί της Δευτέρας στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού, η οποία άνοιξε σήμερα (21 Απριλίου 2026) για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πολλοί δικαιούχοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη διαδικασία, καθώς το σύστημα παρουσιάζει καθυστερήσεις και συχνά «κολλάει», αναγκάζοντας τους ενδιαφερόμενους να προσπαθούν επανειλημμένα για να ολοκληρώσουν την αίτησή τους. Το πρόγραμμα, που αφορά 300.000 εργαζόμενους και ανέργους, έχει προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον, ενώ η έναρξή του έχει οριστεί για τις 18 Μαΐου 2026, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, με διάρκεια 13 μηνών.

Η αυξημένη επισκεψιμότητα στην πλατφόρμα έχει ως αποτέλεσμα «χαμηλές ταχύτητες» και συχνές εμφανίσεις σφαλμάτων. Μέσω του προγράμματος θα διατεθούν vouchers συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε έναν μοναδικό αριθμό. Η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται σταδιακά, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των δικαιούχων.

Πρόγραμμα υποβολής αιτήσεων

Η διαδικασία έχει οριστεί ως εξής:

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 0 – Τρίτη 21.4.2026

1, 2 – Τετάρτη 22.4.2026

3, 4 – Πέμπτη 23.4.2026

5, 6 – Παρασκευή 24.4.2026

7, 8, 9 – Σάββατο 25.4.2026

Όλοι οι ΑΦΜ – Κυριακή 26.4.2026

Κάθε επιταγή αντιστοιχεί σε έναν μοναδικό αριθμό για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο. Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως έξι διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα της επιλογής τους από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Ειδικές ρυθμίσεις και επιδοτήσεις

Στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο προβλέπονται έως δέκα διανυκτερεύσεις χωρίς ιδιωτική συμμετοχή. Στη Βόρεια Εύβοια, τον Έβρο και τη Θεσσαλία (εκτός Σποράδων) παρέχονται έως δώδεκα διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης αυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο, καθώς και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (15.12.2026 – 14.1.2027) και του Πάσχα (23.4.2027 – 9.5.2027). Η προσαύξηση ισχύει όλο το έτος για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, πλην Σποράδων.

Εκτός από τη διαμονή, επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια με συμμετοχή 25%, ενώ τα άτομα με αναπηρία ταξιδεύουν δωρεάν.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε μέσα στους τελευταίους 12 μήνες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Επίσης, δικαιούχοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενη ανεργία τουλάχιστον τριών μηνών κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής, και με εισόδημα έως 16.000 ευρώ (άγαμοι), έως 24.000 ευρώ (έγγαμοι, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο) ή έως 29.000 ευρώ (μονογονείς, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του gov.gr στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos

Η πορεία είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

Μοριοδότηση και εξαιρέσεις

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται σε σύστημα μοριοδότησης με αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια, όπως αναπηρία, μονογονεϊκή οικογένεια, αριθμός παιδιών, εισόδημα και συμμετοχή σε προηγούμενα προγράμματα. Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Για πρώτη φορά, οι πολύτεκνοι γονείς εξαιρούνται από τη διαδικασία μοριοδότησης και συμμετέχουν απευθείας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν όσοι λαμβάνουν επιδότηση κοινωνικού τουρισμού από άλλον φορέα για την ίδια περίοδο, καθώς και όσοι έλαβαν επιταγή στο πρόγραμμα 2025-2026, εκτός από ΑμεΑ και πολύτεκνους.

Πάροχοι και διαδικασία συμμετοχής

Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρείες. Οι αιτήσεις παρόχων υποβάλλονται από 21 Απριλίου έως 10 Μαΐου 2026 μέσω gov.gr στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parohoi-tourismou

Η πορεία είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Πάροχοι Κοινωνικού Τουρισμού. Οι πάροχοι του προηγούμενου έτους εντάσσονται αυτόματα στο Μητρώο Παρόχων, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά τους.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ: https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos