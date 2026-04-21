Από τη Δευτέρα 4 έως την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026, περισσότερα από 50 μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα θα συμμετέχουν καθημερινά σε αποστολές Σύνθετων Επιχειρήσεων καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αποστολών του σύγχρονου Αεροπορικού Πολέμου οι οποίες θα υποστηρίζονται από Ιπτάμενο RADAR του ΝΑΤΟ.

Η 335 Μοίρα “Τίγρης”, με έμβλημα το ομώνυμο ζώο, είναι η παλαιότερη Μοίρα της ΠΑ, αφού συγκροτήθηκε όταν η Ελλάδα ήταν υπό κατοχή από τους Γερμανούς τον Οκτώβριο του 1941 στο αεροδρόμιο Ακίρ της Παλαιστίνης, δηλαδή λίγους μήνες μετά την ολοκληρωτική κατάληψη της Ελλάδας από τους Γερμανούς.

Οι πρώτοι πιλότοι της Μοίρας ήταν στελέχη της Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας που είχαν σταλεί στο Ιράκ από το 1940 για να εκπαιδευτούν από τους Βρετανούς, καθώς και αρκετοί πιλότοι που κατέφυγαν στην περιοχή μετά την κατάληψη της Ελλάδας, για να συνεχίσουν τον αγώνα ως την απελευθέρωση της χώρας.

