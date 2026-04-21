Ανθρωπιστική αποστολή προς τον Λίβανο πραγματοποίησαν την Τρίτη 21 Απριλίου 2026 οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, σε στενό συντονισμό με το υπουργείο Εξωτερικών και την πρεσβεία του Λιβάνου στην Αθήνα.

🇬🇷 is completing the first phase of its humanitarian assistance to Lebanon 🇱🇧. Consistent with its role as a pillar of stability in the Eastern Mediterranean, Greece stands firmly alongside the Lebanese Government and people, responding to the UN Flash Appeal with concrete… — Greece in Lebanon (@GreeceinLebanon) April 21, 2026

Η επιχείρηση αποστολήςανθρωπιστικής βοήθειαςολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή μεταγωγικού αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας και προσωπικού της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου. Καθ’ όλη τη διάρκειά της υπήρχε παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων.

Η στήριξη της Ελλάδας στον Λίβανο

Σε ανάρτησή της στο Χ, η ελληνική πρεσβεία στον Λίβανο τόνισε ότι η Ελλάδα,«συνεπής με τον ρόλο της ως πυλώνας σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο», στέκεται«σταθερά στο πλευρό της κυβέρνησης και του λαού του Λιβάνου», ανταποκρινόμενη στην έκκληση του ΟΗΕ«με συγκεκριμένες δράσεις».

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανάρτηση, μέσω της Hellenic Aid η Ελλάδα έχει συνεισφέρει 300.000 ευρώ στο Ανθρωπιστικό Ταμείο του Λιβάνου του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών. Επιπλέον, έχει διαθέσει 500.000 ευρώ μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την ενίσχυση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης της χώρας.

Παράδοση ανθρωπιστικού υλικού

Παράλληλα, παραδόθηκαν τρεις τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας, σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενισχύοντας τις προσπάθειες υποστήριξης του λιβανικού λαού.

«Η Ελλάδα επιβεβαιώνει την ακλόνητη δέσμευσή της στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την ανθεκτικότητα του Λιβάνου, καθώς και στην προώθηση συντονισμένης διεθνούς ανθρωπιστικής δράσης», καταλήγει η ανακοίνωση της πρεσβείας.