Τα δεκαπέντε κράτη μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καταδίκασαν τη Δευτέρα την επίθεση στον Λίβανο, η οποία στοίχισε τη ζωή σε γάλλο υπαξιωματικό της δύναμης των κυανόκρανων και προκάλεσε τον τραυματισμό τριών ακόμη μελών της αποστολής.

Εκφράζοντας τα «πιο ειλικρινή συλλυπητήριά» τους προς τις οικογένειες των θυμάτων, το Συμβούλιο Ασφαλείας υπογράμμισε ότι «οι κυανόκρανοι δεν πρέπει να γίνονται ποτέ στόχοι επίθεσης». Παράλληλα, ζήτησε οι υπεύθυνοι να «προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης χωρίς καθυστέρηση», επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του για την προστασία του προσωπικού των ειρηνευτικών αποστολών του ΟΗΕ.