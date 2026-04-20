Στις 4:30 τα ξημερώματα της Τρίτης του Πάσχα η Μυρτώ μεταφέρεται σε κωματώδη κατάσταση σε πλατεία του Αργοστολίου όπου και την αφήνουν να ξεψυχήσει, μόνο το τελευταίο μήνυμα στο κινητό της από τη μητέρα της έδειξε πώς κάποιος είχε προαισθανθεί το τέλος που ερχόταν.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις δεν θα αποκαλύψουν τις τελευταίες σκέψεις της 19χρονης κοπέλας που έφευγε σωριασμένη στο παγκάκι, έσβηναν όπως τα φώτα και οι φωνές στο AirBnb στο οποίο δήθεν κανείς δεν έμενε αλλά έμεναν αρκετοί, με σχέσεις μεταξύ τους, η ύπαρξη των οποίων άρχισε να αποκαλύπτεται όταν η Μυρτώ άρχισε τους επιθανάτιους σπασμούς από την κοκαΐνη.

Ένα έγκλημα που αγγίζει πολλούς αλλά αυτοί οι πολλοί που ίσως γίνουν περισσότεροι θέλουν να ξεχάσουν τη Μυρτώ, όμως χρόνος ήταν πιεστικός για να φτιάξει ο καθένας ένα πειστικό άλλοθι και η κάμερα στο κατάλυμα τελικά δούλευε και είδε πράγματα που όλοι θέλουν να κρύψουν.

Μυρτώ: Το θρίλερ συνεχίζεται με την έρευνα να προσπαθεί να δώσει λύση στον αινιγματικό θάνατο της 19χρονης που σόκαρε την Κεφαλονιά και τη χώρα ενώ οι 3 κατηγορούμενοι έχουν κριθεί προφυλακιστέοι και ο 66χρονος που συνομιλούσε με την άτυχη νεαρή λίγο πριν ξεψυχήσει να αποκαλύπτει ότι ο 23χρονος του είχε συστήσει την Μυρτώ.

Ποια ήταν ακριβώς η σχέση του 66χρονου με το 19 χρόνο κορίτσι; Ήταν ο καλός Σαμερείτης;

Είπε ο 66χρονος: «Έδωσα κατάθεση, η οποία κράτησε τέσσερις ώρες περίπου και με ξανακάλεσαν. Δεκαπέντε την πρώτη φορά και δεκαέξι μου ζήτησαν συμπληρωματική και πήγα και παρέδωσα και το κινητό μου. Ναι ναι εκεί για πρώτη φορά sτην ομαδική συνομιλία με κάλεσε ο Ο….. και είχε συνακρόαση, το λένε, δεν ξέρω πως το λένε, την εκλιπούσα. Και μου τη σύστησε σαν φίλη του και είπε το όνομα Μυρτώ αλλά δεν το είχα συγκρατήσει ιδιαίτερα. Δεν με ενδιέφερε και ιδιαίτερα. Τέλος πάντων, πέντε πραγματάκια. Τι κάνεις; Πώς είσαι; Καλά, ευχαριστώ. Πού θα κάνετε Πάσχα και τα υπόλοιπα. Και σκέφτομαι να πάω για δουλειά αλλά δεν ξέρω πού να πάω. Κάτι τέτοια μου έλεγε. Ε, εντάξει του λέω. Δεν είπαμε πολλά πράγματα. Απλώς ήταν η πρώτη μας επαφή. Βιντεοκλήση. Έγινε μία επικοινωνία με μηνύματα, Μεγάλη Δευτέρα ή Μεγάλη Τρίτη με την εκλιπούσα. Του στυλ τι κάνεις; Πώς είσαι;…»

Κομβικό στοιχείο τη μεταφορά 220 ευρώ μέσω IRIS από τον 66χρονο, έπειτα από βιντεοκλήση στις 4 τα ξημερώματα, όταν η Μυρτώ φαίνεται να είχε ακόμη επαφή με το περιβάλλον.

Τα άκουσε αυτά ο δικηγόρος της οικογένειας της Μυρτώς, Παναγής Δρακουλόγκωνας, και ξέσπασε:

«Ντράπηκε και η ντροπή. Εγώ δεν είμαι άξιος, ούτε τη δύναμη, ούτε τη βούληση έχω να κρίνω κανέναν. Αλλά κρίνω καταστάσεις. Ντράπηκε και η ντροπή. Αντί κάποιος να βρει μία στέρνα να κρυφτεί έχει και άποψη. Είμαι πολύ μικρότερος από 66 ετών, με παίρνει μία συμμαθήτρια του γιου μου και μου λέει “έχω πρόβλημα με την οικογένειά μου” ψέμα πρώτο και θα πω “πάρε λεφτά να πας στο ξενοδοχείο”; Δεν θα του πω “δώσε μου το τηλέφωνο των γονιών σου παιδάκι μου να μιλήσω, πού είσαι να στείλω τη μάνα σου, πού είστε να στείλω τον πατέρα σου, τον αδερφό σου, την αδερφή σου”. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε που έχουμε φτάσει; Έχουν λόγο άνθρωποι που μόνο και αυτό που σας λέω είναι ηθικά κατακριτέο. Σε μία στέρνα, σε ένα πηγάδι πρέπει να πάνε να θαφτούν. Ντράπηκε και η ντροπή. Και όταν έχει προκύψει ένας θάνατος κοριτσιού 19 ετών, είναι δυνατόν να ακούγονται τέτοια πράγμα; Πέφτω από τα σύννεφα. Προσπαθώ να κρατήσω την ψυχραιμία μου και συμπεριφέρομαι έτσι όπως επιβάλει ο κώδικας δεοντολογίας των δικηγόρων, η δικονομία. Αλλά εντάξει, έλεος πια. Δηλαδή ντροπή».

Ποιοι ήταν στο Arbnb;

Αν και η ιδιοκτήτρια του AirBnB υποστήριζε ότι δεν υπήρχαν άλλοι πελάτες πέρα από τη Μυρτώ και τον 23χρονο στο ξενοδοχείο στην Κεφαλονιά καθώς γινόταν ανακαίνιση, η εκπομπή Live News φέρνει στο φως στοιχεία και μαρτυρίες που δείχνουν το αντίθετο. Σύμφωνα με αυτά, το κατάλυμα δεν ήταν καθόλου άδειο εκείνο το βράδυ, αφού φαίνεται πως υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι που έμεναν στον χώρο.

Η Μυρτώ και ο 23χρονος, έμεναν σε ένα από τα δωμάτια στον 1ο όροφο.

Οι δυο τους είχαν γνωριστεί μέσω εφαρμογής, όμως αρχικά είχαν αντιπαράθεση, καθώς η 19χρονη του άφηνε αρνητικά σχόλια. Ο νεαρός φέρεται να την είχε απειλήσει ότι θα τη βρει και θα τη σκοτώσει.

Αργότερα, ο 23χρονος επικοινώνησε ξανά με τη Μυρτώ από άλλο προφίλ, συστήθηκε με το πραγματικό του όνομα και άρχισαν να κάνουν παρέα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Μυρτώ του πρότεινε να νοικιάσουν ένα δωμάτιο για να κάνουν χρήση κοκαΐνης. Μετά από επικοινωνία με τον 66χρονο, εκείνη βρήκε τα χρήματα και πήγε στο Airbnb.

Ξανά στον τόπο του εγκλήματος: Ακριβώς από κάτω, στο ισόγειο, μένει ένας 56χρονος, που βρισκόταν εκεί μαζί με την 18χρονη κόρη του, όμως ο άνδρας δεν μένει στο ίδιο δωμάτιο με την κόρη του, αλλά μένει με την σύντροφό του.

Στο διπλανό δωμάτιο από αυτό που έχασε τη ζωή της η Μυρτώ, μένει η 18χρονη κόρη του με τον 22χρονο Αλβανό που κατηγορείται για τον θάνατο της 19χρονης.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία, ο 22χρονος γνωρίζει ότι στο διπλανό δωμάτιο βρίσκεται η 19χρονη Μυρτώ, με τον 23χρονο και τον 26χρονο αρσιβαρίστα.

Οι κάμερες

Ερωτήματα γεννώνται σχετικά με τις κάμερες του ξενοδοχείου, με την ιδιοκτήτρια να αναφέρει ότι η κάμερα που κατέγραφε την είσοδο του ξενοδοχείου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η σύντροφος του 56χρονου, φέρεται να ζήτησε από την ιδιοκτήτρια να μην παραδώσει το υλικό από την κάμερα αυτή, κάτι το οποίο και έκανε.

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης, έκανε μία σοκαριστική αποκάλυψη σχετικά με την υπόθεση τονίζοντας πως ο αρσιβαρίστας συνάντησε άνθρωπο που του έδωσε τα ναρκωτικά.

Το περιβάλλον της 18χρονης κοπέλας, υποστήριξε στην εκπομπή Live News πως ο 22χρονος κατηγορούμενος για το θάνατο της Μυρτώς, είχε επισκεφθεί την 18χρονη και την προηγούμενη μέρα στο ίδιο κατάλυμα καθώς διέμενε εκεί από το Πάσχα.

Η Μυρτώ και ο πατέρας της

«Η κοπέλα έμενε στο ξενοδοχείο από το Πάσχα. Ο 22χρονος την είχε επισκεφθεί και την προηγούμενη μέρα στο ίδιο δωμάτιο. Εκείνο το βράδυ ο 22χρονος ήταν για ένα ποτό και κανόνισαν να πάει αργότερα να την βρει. Εκείνη άκουσε κάποια στιγμή τη φωνή του 26χρονου και τον αναγνώρισε. Πήρε τηλέφωνο τον 22χρονο και τον ενημέρωσε πως στο ξενοδοχείο είναι και ο 26χρονος.

Αργότερα, της ανέφερε ο 22χρονος ότι τον είχε καλέσει και του είχε πει ότι ήταν στο διπλανό δωμάτιο. Όταν άρχισαν να φωνάζουν από το δωμάτιο που βρισκόταν η Μυρτώ, η 18χρονη δεν βγήκε καθόλου έξω να δει τι συμβαίνει, γιατί φοβήθηκε και της είπε ο 22χρονος να μείνει μέσα. Ο 22χρονος έφυγε ξαφνικά και με την 18χρονη μίλησε αργότερα. Της είπε ότι όταν μπήκε στο δωμάτιο είδε τη Μυρτώ κάτω και άρχισε να της κάνει αέρα και να της φωνάζει “ζεις;” Έπειτα, πήρε το μπουφάν της και την κατέβασε στο ΕΚΑΒ μαζί με τον 26χρονο», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων ατόμων, πέραν των τριών προφυλακισμένων που βρίσκονται στις φυλακές Κορυδαλλού.

Οι γονείς της Μυρτώς επιμένουν πως πίσω από τον θάνατό της κρύβονται ύποπτα κυκλώματα μαστροπείας.

«Όταν της έχουν πάρει το τηλέφωνο, το έχει στα χέρια του κάποιος που εγώ δεν ξέρω αλλά εικασίες κάνω. Το κινητό της κόρης μου το παρέδωσαν μετά σε ένα άλλο καφενείο. Ό,τι μηνύματα θέλουν θα γράψουν και όποιος είναι υπεύθυνος θα δούμε στο δια ταύτα ποιος θα είναι», δήλωσε ο πατέρας της Μυρτώς στο Mega.

«Θέλω να παρακαλέσω τον κόσμο της Κεφαλονιάς»

Η αδερφή της 19χρονης, μίλησε στην εκπομπή «Live News» το απόγευμα της Δευτέρας 20.04.2026 και έκανε έκκληση σε όποιον γνωρίζει το οτιδήποτε για την υπόθεση να μιλήσει, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια για την σοκαριστική υπόθεση στην Κεφαλονιά.

«Θέλω παρακαλώ πολύ και τον κόσμο εδώ της Κεφαλονιάς, οτιδήποτε ξέρει που εμείς μπορεί να αγνούμε ή μπορεί να μην πάει το μυαλό μας, ή κάποια πληροφορία που μπορεί να χαθεί ή κάποιος να φοβάται να την δώσει, γιατί η ενημέρωση είναι το όπλο της αλήθειας. Για να βοηθήσουμε και άλλα παιδιά και να ξεβρωμίσουμε την κοινωνία, σας παρακαλώ πάρα πολύ όποιος ξέρει κάτι να μιλήσει», είπε αρχικά η αδερφή της Μυρτούς.

«’Ολοι ένοχοι»

«Για εμένα είναι όλοι υπεύθυνοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Υποπτεύομαι τους πάντες αυτή τη στιγμή και θέλω παρακαλώ όποιος ξέρει κάτι, ένα ανώνυμο τηλέφωνο στην αστυνομία ή σε εμένα, να μας δώσει λίγο το φως αν ξέρει κάτι, για να βρούμε τις άκρες. Βρωμάει πολύ αυτή η ιστορία, θα πέσουμε από τα σύννεφα», είπε ακόμη.