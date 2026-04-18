Σε νέες αποκαλύψεις σχετικά με τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στο Αργοστόλι προχώρησε ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης.

Μιλώντας στο Star, ανέφερε ότι η υπόθεση της 19χρονης ανέδειξε εκ νέου το σοβαρό πρόβλημα διακίνησης ναρκωτικών στο νησί, το οποίο – όπως υποστήριξε – απασχολεί τις Αρχές εδώ και αρκετά χρόνια.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης φέρεται να έχει ένας 66χρονος άνδρας, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, απέστειλε χρηματικό ποσό ύψους 220 ευρώ στη νεαρή, αμέσως μετά από βιντεοκλήση που είχε προηγηθεί μεταξύ τους.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί, επίσης, η αναφορά ότι φέρεται να υπήρχε σχέδιο εκμετάλλευσης της νεαρής κοπέλας μέσω πορνείας, το οποίο όπως ειπώθηκε δεν υλοποιήθηκε λόγω του τραγικού τέλους της 19χρονης.

Τέλος, σύμφωνα με όσα επισημάνθηκαν, στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και δεύτερη νεαρή, ηλικίας 18 ετών, η οποία διέμενε σε διπλανό δωμάτιο από εκείνο της Μυρτώς, στοιχείο που επίσης εξετάζεται από τις Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας.