Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την ισότητα αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια ή για ίσης αξίας εργασία, στο οποίο περιλαμβάνεται η διαταξη για την ένταξη όλων των νοσηλευτών στα ΒΑΕ (βαρέα και ανθυγιεινά).

Σύνταξη στα 62

Ειδικότερα προβλέπεται η ένταξη συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγεινά (νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών, οδηγοί και βοηθοί ασθενοφόρων – διασωστών) – με δυνατότητα συνταξιοδότησης στο 62ο έτος με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης, εκ των οποίων 12 έτη στις συγκεκριμένες ειδικότητες ενώ παρέχεται και η δυνατότητα αναγνώρισης και εξαγοράς προηγούμενου χρόνου απασχόλησης για συμπλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων ασφάλισης.

Εξομοιώνονται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με εκείνες που ισχύουν για αντίστοιχες ειδικότητες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Για πρώτη φορά, οι συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων που είχαν προσληφθεί πριν από το 2011 και υπάγονται στη συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, αποκτώντας ίσα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα με συναδέλφους τους που εκτελούν ακριβώς την ίδια εργασία.

Μέχρι σήμερα, οι νεοπροσλαμβανόμενοι στις συγκεκριμένες ειδικότητες του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ εντάσσονταν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα μέσω του κανονισμού του πρώην ΙΚΑ.

Αντίθετα, οι συνάδελφοί τους που είχαν προσληφθεί νωρίτερα και εντάσσονταν στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου παρέμεναν εκτός και ασφαλίζονταν με τις κοινές διατάξεις, παρότι ασκούσαν τα ίδια ακριβώς καθήκοντα.

Παράλληλα, για πρώτη φορά, θεσπίζεται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που περιλαμβάνει:

– Την υπαγωγή στην επικουρική ασφάλιση.

– Τη δυνατότητα αναγνώρισης και εξαγοράς προγενέστερου χρόνου ασφάλισης.

– Την ενιαία διαδικασία για κύρια και επικουρική ασφάλιση, καθώς και το

συνολικό διοικητικό και εφαρμοστικό πλαίσιο της ρύθμισης.

-Δυνατότητα αναγνώρισης και εξαγοράς χρόνου ασφάλισης

Προαιρετική υπαγωγή στο νέο καθεστώς

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα προαιρετικής υπαγωγής στο νέο καθεστώς, κατόπιν αίτησης του εργαζομένου, καθώς και δυνατότητα αναγνώρισης και εξαγοράς προηγούμενου χρόνου απασχόλησης στις συγκεκριμένες ειδικότητες είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις, ώστε να μπορούν να θεμελιωθούν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Σημειώνεται ότι ο αναγνωριζόμενος χρόνος λογίζεται ως πραγματικός χρόνος ασφάλισης και δεν προσμετράται στα ανώτατα όρια αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλισης.