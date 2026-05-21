Στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τις αστικές συγκοινωνίες, τη στήριξη των οικογενειών, την ένταξη υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά, το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την πορεία υλοποίησης των ευρωπαϊκών και εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση του κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών αποτελεί κεντρική πολιτική προτεραιότητα της κυβέρνησης και σημείωσε ότι η πρόοδος που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας είναι σημαντική. Όπως ανέφερε, το 2023 είχε τεθεί ως στόχος να κυκλοφορούν έως τα μέσα του 2026 τουλάχιστον 1.000 νέα λεωφορεία στους δρόμους της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο στόχος αυτός όχι μόνο επιτεύχθηκε αλλά και ξεπεράστηκε, καθώς ήδη κυκλοφορούν 1.076 νέα λεωφορεία, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει περαιτέρω ενίσχυση του στόλου ώστε να φτάσει τα 1.700 οχήματα. Ανέφερε ότι τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία είναι πλήρως προσβάσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον, διαθέτουν κλιματισμό και προσφέρουν καλύτερες συνθήκες οδήγησης και αυξημένα επίπεδα ασφάλειας τόσο για τους οδηγούς όσο και για το επιβατικό κοινό.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι προχώρησαν σημαντικές προσλήψεις προσωπικού με στόχο την αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων και τη βελτίωση της καθημερινής εξυπηρέτησης των πολιτών.

Προσέθεσε επίσης ότι, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπογραφούν οι νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, σύμφωνα με όσα συμφωνήθηκαν μεταξύ των σωματείων της ΟΣΥ, της ΣΤΑΣΥ και του ΟΑΣΑ με τις διοικήσεις των οργανισμών.

Σημείωσε ακόμη ότι η επιλογή της κυβέρνησης να διατηρεί το χαμηλότερο εισιτήριο μεταξύ των ευρωπαϊκών πρωτευουσών για το σύστημα συγκοινωνιών της Αθήνας αποτελεί πολιτική με έντονο κοινωνικό πρόσημο, ενώ αναφέρθηκε και στην αναβάθμιση της Γραμμής 1 του Ηλεκτρικού, χαρακτηρίζοντάς την ως μία ακόμη βασική προτεραιότητα.

Όπως είπε, ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος συρμός θα τεθεί σε λειτουργία τον επόμενο μήνα, ενώ μέσα στον επόμενο χρόνο θα παραληφθούν ακόμη 14 συρμοί του ίδιου τύπου. Ανέφερε επίσης ότι έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι απαραίτητοι πόροι για την ανακατασκευή ακόμη δέκα συρμών και υπογράμμισε ότι η ανακατασκευή πραγματοποιείται στον Βόλο από ελληνική εταιρεία.

Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι:«Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνέπεια και μετρήσιμα αποτελέσματα, καθώς η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών δεν είναι απλώς ένα έργο υποδομής, αλλά μια ουσιαστική επένδυση στην ποιότητα ζωής των πολιτών, στην καθημερινότητά τους και στη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης».

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς τις οικογένειες με παιδιά

Στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στα πρόσθετα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση τον Απρίλιο, υπενθυμίζοντας ότι το συνολικό τους ύψος ανέρχεται σε 800 εκατ. ευρώ. Τόνισε ότι τα μέτρα αυτά κατέστη δυνατό να χρηματοδοτηθούν χάρη στην ανοδική πορεία της εθνικής οικονομίας και των δημοσίων εσόδων.

Ειδική αναφορά έκανε στην έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ προς τις οικογένειες με παιδιά, σημειώνοντας ότι, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί εντός του Ιουνίου.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η ενίσχυση θα δοθεί χωρίς την υποβολή αίτησης, με βάση τα δηλωμένα στοιχεία και το IBAN των δικαιούχων στην ΑΑΔΕ. Όπως είπε, το μέτρο αφορά περίπου το 80% των οικογενειών με παιδιά, δηλαδή σχεδόν ένα εκατομμύριο οικογένειες και περισσότερους από τρία εκατομμύρια πολίτες. Πρόσθεσε ότι η πληρωμή αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τα τέλη Ιουνίου μέσω των τακτικών καταβολών του ΟΠΕΚΑ.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποδεικνύει στην πράξη πως η κυβέρνηση αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο προκειμένου να επιστρέφει στην κοινωνία το μέρισμα της οικονομικής ανάπτυξης με στοχευμένο τρόπο.

Ένταξη υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά

Σημαντικό μέρος της ενημέρωσης αφιερώθηκε και στη ρύθμιση που προωθεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την ένταξη νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων, καθώς και διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι πρόκειται για ένα τεχνικά επεξεργασμένο και πλήρως εφαρμόσιμο μοντέλο, το οποίο καθορίζει με σαφήνεια τις ειδικότητες που εντάσσονται στη ρύθμιση, τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, τις ασφαλιστικές εισφορές, την κάλυψη κύριας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και το πλαίσιο αναγνώρισης και εξαγοράς ασφαλιστικού χρόνου.

Υπογράμμισε ότι με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία ικανοποιείται ένα διαχρονικό αίτημα των εργαζομένων του κλάδου, αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες εργασίας που αντιμετωπίζουν καθημερινά.

Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ

Ακολούθως ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στο νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το οποίο παρουσιάστηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Όπως ανέφερε, για πρώτη φορά θεσπίζονται σαφείς κανόνες, κριτήρια και περιορισμοί για τη χωροθέτηση έργων ΑΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα με ορίζοντα τις επόμενες δεκαετίες.

Σημείωσε ότι το νέο πλαίσιο εισάγει αυστηρότερα κριτήρια αποκλεισμού για περιοχές Natura 2000, ζώνες ειδικής προστασίας, δάση και δασικές εκτάσεις, περιοχές με υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων, αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, νησιωτικές περιοχές και περιοχές με έντονη τουριστική δραστηριότητα.

Παράλληλα, τόνισε ότι δημιουργείται ένα σταθερό και διαφανές περιβάλλον για τις επενδύσεις και τις αδειοδοτήσεις, ενώ η Ελλάδα συνεχίζει να ανταποκρίνεται στις ευρωπαϊκές της δεσμεύσεις μέσω της αύξησης της συμμετοχής των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, της ανάπτυξης υποδομών αποθήκευσης ενέργειας και της ενίσχυσης των ηλεκτρικών διασυνδέσεων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε επίσης ότι για πρώτη φορά το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ δεν εκπονείται αποσπασματικά, αλλά παράλληλα με τα αντίστοιχα ειδικά χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τη βιομηχανία. Όπως είπε, ο στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι διαφορετικές αναπτυξιακές πολιτικές δεν θα συγκρούονται μεταξύ τους αλλά θα λειτουργούν συμπληρωματικά στο πλαίσιο ενός ενιαίου σχεδιασμού.

Ταμείο Ανάκαμψης – ΕΣΠΑ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην πορεία των χρηματοδοτικών εργαλείων της χώρας. Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η Ελλάδα ολοκληρώνει το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης με πλήρη απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων, ενώ τη Δευτέρα πρόκειται να κατατεθεί το όγδοο αίτημα εκταμίευσης από το σκέλος των επιδοτήσεων.

Παράλληλα ο κ.Μαρινάκης, σημείωσε ότι η χώρα παραμένει στις πρώτες θέσεις μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την απορρόφηση πόρων του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Όπως ανέφερε, περισσότερα από 23 δισ. ευρώ έχουν ήδη ενεργοποιηθεί μέσω προσκλήσεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, παρέχοντας σημαντική χρηματοδοτική ώθηση σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας.

Τέλος, υπογράμμισε ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων των τελευταίων 16 ετών, με ετήσιους πόρους ύψους 16,7 δισ. ευρώ, ενώ το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, συνολικού προϋπολογισμού 16,6 δισ. ευρώ, έχει ήδη ενεργοποιηθεί στο σύνολό του. Παράλληλα, όπως σημείωσε, επιταχύνεται η υλοποίηση των προγραμμάτων της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και των έργων που χρηματοδοτούνται μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στο πλαίσιο της συνολικής αναπτυξιακής στρατηγικής της κυβέρνησης.