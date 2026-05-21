Οι διακοπές στην Ευρώπη ξεκίνησαν νωρίτερα φέτος, φέρνοντας τεράστια κύματα τουριστών σε δημοφιλείς προορισμούς όπως η Ιταλία, η Ισπανία και τα Βαλκάνια. Οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου αποτυπώνουν την ένταση του φαινομένου, με δρόμους να κλείνουν και κατοίκους να διαμαρτύρονται πως δυσκολεύονται να κινηθούν ακόμη και έξω από τα σπίτια τους.

Σκηνές χάους καταγράφονται στο ειδυλλιακό Ποζιτάνο, στα Τσίνκουε Τέρρε και στη Ρώμη, παρότι η τουριστική περίοδος δεν έχει φτάσει ακόμη στην κορύφωσή της. Οι εικόνες από τα social media δείχνουν πλήθη να στριμώχνονται σε στενά περάσματα, ενώ οι επισκέπτες σταματούν για φωτογραφίες με φόντο τη θάλασσα και τα πολύχρωμα σπίτια του Ποζιτάνο.

Τα καταστήματα έχουν πλημμυρίσει από τουρίστες, δυσχεραίνοντας την πρόσβαση των ντόπιων. Όπως αναφέρουν κάτοικοι της νότιας Ιταλίας, «η κατάσταση χειροτερεύει κάθε χρόνο», επισημαίνοντας ότι οι τοπικές αρχές δεν έχουν λάβει μέτρα για τον περιορισμό της μαζικής τουριστικής εισβολής.

Η πίεση σε Ποζιτάνο, Ρώμη και Τσίνκουε Τέρρε

Στα Τσίνκουε Τέρρε, στην τραχιά ακτογραμμή της Ιταλικής Ριβιέρας, λεωφορεία και τρένα γεμίζουν ασφυκτικά, με τους τουρίστες να περιμένουν υπομονετικά για να απολαύσουν τη θέα ή να τραβήξουν φωτογραφίες. Στη Ρώμη, η κατάσταση χαρακτηρίζεται «κόλαση» στα social media, καθώς εκατοντάδες επισκέπτες σχηματίζουν ουρές γύρω από το Κολοσσαίο.

Ένας ιδιαίτερα επιβλαβής τύπος τουρισμού, σύμφωνα με σχολιαστές, είναι ο λεγόμενος «eat and run» ή «mordi e fuggi», όπου ημερήσιοι επισκέπτες ξοδεύουν ελάχιστα χρήματα και αγοράζουν φθηνά σουβενίρ, αφήνοντας περιορισμένο οικονομικό όφελος στις τοπικές κοινωνίες.

Ο πρώην δήμαρχος του Ποζιτάνο, Σαλβατόρε Γκαλιάνο, μιλώντας στη Daily Mail, έκανε λόγο για «σκηνές βγαλμένες από τον Τρίτο Κόσμο». Όπως εξήγησε, «οι δρόμοι είναι στενοί. Όταν φράζουν, επικρατεί απόλυτη σύγχυση», ενώ ζήτησε αυστηρότερους κανονισμούς για τα κρουαζιερόπλοια που επισκέπτονται την περιοχή, τονίζοντας πως «η ομορφιά της Ακτής του Αμάλφι καταστρέφεται».

Διαμαρτυρίες στη Βαρκελώνη και πίεση στα Βαλκάνια

Σημειώνεται ότι, το φαινόμενο του υπερτουρισμού εξαπλώνεται σε όλη την Ευρώπη, με τη Βενετία να παραμένει σημείο αναφοράς για όσους επιθυμούν να γνωρίσουν τις ομορφιές της Ιταλίας, αλλά και να αντιμετωπίζει ανάλογες πιέσεις. Στη Βαρκελώνη, οι κάτοικοι διοργανώνουν συχνές διαμαρτυρίες, καταγγέλλοντας ότι η αύξηση των ενοικιαζόμενων κατοικιών και των Airbnb έχει εκτοξεύσει τα ενοίκια.

Επίσης, οι τοπικές αρχές της πόλης έχουν επιβάλει πρόσθετες χρεώσεις στους τουρίστες που διαμένουν τη νύχτα, ενώ μετά από περιστατικά το 2024 όταν επισκέπτες ψεκάστηκαν με νεροπίστολα από ντόπιους αποφασίστηκε η θέσπιση διπλάσιου τέλους για τους τουρίστες των κρουαζιερόπλοιων.

Τέλος, ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και το Ντουμπρόβνικ στην Κροατία, το οποίο έχει κατακλυστεί από επισκέπτες μετά τα γυρίσματα του Game of Thrones, οδηγώντας σε σημαντική αύξηση τιμών στη διαμονή και την εστίαση.