Την ώρα που ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται στο «χείλος» μιας συμφωνίας ή μιας νέας σύγκρουσης, δημοσίευμα του CNN αποκαλύπτει ότι η Τεχεράνη έχει ήδη αρχίσει να αποκαθιστά μέρος της παραγωγής της σε drones, έξι εβδομάδες μετά την έναρξη της εκεχειρίας στον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, στις αρχές Απριλίου.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, που επικαλείται εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, το Ιράν φέρεται να έχει επανεκκινήσει την παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ενώ παράλληλα επιχειρεί να αποκαταστήσει πυραυλικές βάσεις και εκτοξευτές. Την ίδια στιγμή προσπαθεί να ανασυγκροτήσει την παραγωγική ικανότητα βασικών οπλικών συστημάτων που υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με τις ΗΠΑ.

Η ταχύτητα και η κλίμακα της αποκατάστασης του ιρανικού οπλοστασίου σε drones και πυραύλους φαίνεται να έχει αιφνιδιάσει τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Όπως αναφέρει το CNN, επικαλούμενο τέσσερις πηγές, οι αρχικές εκτιμήσεις έδειχναν ότι ο ιρανικός στρατός θα χρειαζόταν πολύ περισσότερο χρόνο για να ανασυγκροτηθεί μετά τις επιθέσεις.

Ορισμένες αμερικανικές εκτιμήσεις υποστηρίζουν ότι το Ιράν θα μπορούσε να αποκαταστήσει πλήρως την ικανότητά του για επιθέσεις με drones μέσα σε μόλις έξι μήνες εξέλιξη που προκαλεί ανησυχία, ιδίως στις χώρες του Κόλπου.

Ανησυχίες για την ταχεία ανασυγκρότηση

Η ταχύτητα με την οποία η Τεχεράνη ανοικοδομεί τις στρατιωτικές της δυνατότητες εγείρει ερωτήματα για το κατά πόσο τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα έχουν αποδυναμώσει μακροπρόθεσμα τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Ιράν φαίνεται να έχει καταφέρει να αποκαταστήσει τις στρατιωτικές του ικανότητες πιο γρήγορα από το αναμενόμενο, εξαιτίας διαφόρων παραγόντων. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η στήριξη που λαμβάνει από τη Ρωσία και την Κίνα, αλλά και το γεγονός ότι τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ δεν προκάλεσαν τόσο εκτεταμένες ζημιές όσο είχε υπολογιστεί.

Παρά τις σοβαρές απώλειες, η Τεχεράνη εξακολουθεί να διατηρεί πυραυλικές δυνατότητες, καθώς και ικανότητα επιθέσεων με drones και αντιαεροπορικής άμυνας. Οι πρόσφατες εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών Πληροφοριών δείχνουν ότι η ταχεία ανασυγκρότηση της στρατιωτικής παραγωγικής της ικανότητας δεν ξεκινά από το μηδέν, αλλά βασίζεται σε υποδομές που παρέμειναν λειτουργικές κατά την διαρκεία του πολέμου που ξεκίνησε στι; 28 Φεβρουαρίου.