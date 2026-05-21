Ο νεοσυσταθείς ιρανικός οργανισμός διαχείρισης των Στενών του Ορμούζ διεκδίκησε σήμερα μια ζώνη ελέγχου που εκτείνεται έως τα ύδατα νοτίως του λιμανιού της Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου βρίσκονται πετρελαϊκές υποδομές που στόχο έχουν να παρακαμφθεί ο αποκλεισμός του στενού, με αξιωματούχο των Εμιράτων να χαρακτηρίζει το σχέδιο του Ιράν «χίμαιρα».

Η Τεχεράνη ελέγχει τη ναυσιπλοΐα σε αυτή τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων, από την αρχή του πόλεμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος πυροδοτήθηκε από την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου.

Ενώ στις 8 Απριλίου τέθηκε σε ισχύ κατάπαυση πυρός, οι αρχές απαιτούν από τα πλοία που διασχίζουν το Στενό να λαμβάνουν την άδεια των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Η νεοσυσταθείσα «Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου» (PGSA) που διαθέτει πλέον επίσημο λογαριασμό στο Χ, δημοσίευσε σήμερα μήνυμα που συνοδευόταν από έναν χάρτη, δηλώνοντας ότι οριοθέτησε «τη ζώνη ρυθμιστικής αρμοδιότητας για τη διαχείριση» του Στενού.

Ανέφερε ότι η ζώνη αυτή εκτείνεται «από το Κουχ-ε Μουμπάρακ στο Ιράν έως νοτίως της Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα» και αφορά την ανατολική είσοδο του στενού, και στη δυτική πλευρά «από τη νήσο Κεσμ στο Ουμ Αλ Καουάιν στα Εμιράτα».

«Η διέλευση από αυτή τη ζώνη με στόχο τον διάπλου του Στενού του Ορμούζ απαιτεί συντονισμό με την Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου και την άδειά του», διευκρίνισε.

Αξιωματούχος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων χαρακτήρισε σήμερα «χίμαιρα» το ιρανικό σχέδιο για τον έλεγχο των Στενών.

«Το (ιρανικό) καθεστώς επιχειρεί να επιβάλει μια νέα πραγματικότητα που δημιουργήθηκε από μια προφανή στρατιωτική ήττα, αλλά οι απόπειρες ελέγχου του Στενού του Ορμούζ ή επίθεσης κατά της θαλάσσιας κυριαρχίας των Εμιράτων δεν είναι παρά μια χίμαιρα», έγραψε σε ανάρτηση στο Χ ο σύμβουλος της προεδρίας των Εμιράτων Ανουάρ Γκάργκας.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν την περασμένη Παρασκευή την επιτάχυνση της κατασκευής νέου πετρελαιαγωγού, του αγωγού “Δύση-Ανατολή”, που αναμένεται να διπλασιάσει την δυναμικότητα της κρατικής πετρελαϊκής εταιρίας Adnoc μέσω του λιμανιού της Φουτζάιρα και να τεθεί σε λειτουργία το 2027.

Ένας πετρελαιαγωγός 360 χιλιομέτρων ήδη συνδέει τα πετρελαϊκά κοιτάσματα του Χαμπσάν, στο δυτικό τμήμα των Εμιράτων, με τη Φουτζάιρα που βρίσκεται στον Κόλπο του Ομάν, νοτίως των Στενών του Ορμούζ.

Οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Φουτζάιρα έχουν χτυπηθεί πολλές φορές.

Οι χώρες του Κόλπου έχουν εντείνει την συνεργασία τους σε επίπεδο επιμελητείας και έχουν αρχίσει να επανεξετάζουν τις πετρελαϊκές τους διαδρομές από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού του Ιράν, επιβεβαίωσε χθες, Τετάρτη, ότι έδωσε την άδεια σε περισσότερα από 25 πλοία, μεταξύ των οποίων δεξαμενόπλοια, να διασχίσουν το Στενό του Ορμούζ σε 24 ώρες. Δήλωσε ότι πέρασαν σε «συνεργασία» με το ίδιο.