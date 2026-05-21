Για τα προγράμματα «Ανακαινίζω» και «Κοινωνική Κατοικία» μίλησε στην εκπομπή «Σεμνά και Ταπεινά» με τον Δημήτρη Πετρόπουλο ο Κωνσταντίνος Γλούμης – Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Στη συνέντευξή του αναφέρθηκε αναλυτικά στις παρεμβάσεις που σχεδιάζονται για την ενίσχυση της στεγαστικής πολιτικής και τη βελτίωση του οικιστικού αποθέματος.

Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω»

Ο κ. Γλούμης – Ατσαλάκης τόνισε ότι «είναι ένα πρόγραμμα το οποίο διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα εξοικονομώ», καθώς προβλέπει τόσο ανακαινίσεις όσο και ήπιες ενεργειακές παρεμβάσεις. Όπως εξήγησε, το πρόγραμμα είναι πιο ευέλικτο και έχει μικρότερες απαιτήσεις σε σχέση με τις ενεργειακές αναβαθμίσεις, ενώ προσφέρει υψηλά ποσοστά επιδότησης.

«Με το πρόγραμμα αυτό μπορούμε να δώσουμε επιχορήγηση σε ιδιοκτήτες ακινήτων μέχρι και 36.000 ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι καλύπτεται έως και το 90% της δαπάνης για ανακαινίσεις και ενεργειακές παρεμβάσεις. Οι εργασίες που καλύπτονται περιλαμβάνουν υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, αποκατάσταση τοίχων και δαπέδων, ανακαίνιση μπάνιου ή κουζίνας, βαψίματα και αισθητικές παρεμβάσεις.

Ποιους αφορά

Όπως σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας, το πρόγραμμα απευθύνεται σε ευρύ φάσμα πολιτών, με αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια που θα ανακοινωθούν σύντομα. Θα υπάρχουν δύο βασικές εισοδηματικές κατηγορίες, ώστε να καλύπτονται περισσότερα νοικοκυριά.

Ο ίδιος εξήγησε ότι «ουσιαστικά μπορούμε να φτάσουμε και στις 35.000 ευρώ σε ετήσιο εισόδημα για ένα ζευγάρι», με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ για άγαμους το όριο θα είναι 25.000 ευρώ. Στόχος του προγράμματος είναι, όπως είπε, «να επανέλθουν στην αγορά κλειστά διαμερίσματα» και να δοθεί η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να αναβαθμίσουν τα σπίτια τους, βελτιώνοντας την ποιότητα διαβίωσης.

«Σκοπός είναι να καλύψουμε 20.000 ανακαινίσεις διαμερισμάτων», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι το συνολικό κόστος του προγράμματος υπερβαίνει τα 400 εκατομμύρια ευρώ.

Το πρόγραμμα «Κοινωνική Κατοικία»

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα «Κοινωνική Κατοικία», ο κ. Γλούμης – Ατσαλάκης εξήγησε ότι «υλοποιούνται δύο διακριτά προγράμματα». Το πρώτο αφορά την κοινωνική αντιπαροχή, μέσω της οποίας αναξιοποίητα ακίνητα και οικόπεδα του Δημοσίου θα αξιοποιηθούν για την κατασκευή νέων κατοικιών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ακίνητα αυτά θα παραχωρηθούν με διαγωνιστικές διαδικασίες σε κατασκευαστές, οι οποίοι θα λάβουν ως αντάλλαγμα μέρος των διαμερισμάτων. Τουλάχιστον το 30% των κατοικιών που θα κατασκευαστούν θα διατεθούν με κοινωνικό μίσθωμα, δηλαδή χαμηλότερο από τις τιμές της αγοράς. Με αυτόν τον τρόπο, όπως είπε, αξιοποιείται η δημόσια περιουσία και δημιουργείται απόθεμα προσιτών κατοικιών για τους πιο ευάλωτους πολίτες.

Πότε θα ξεκινήσει – Πόσα ακίνητα περιλαμβάνει

Ο Γενικός Γραμματέας ανέφερε ότι «έχουμε σε τέσσερις περιοχές εντοπίσει οκτώ ακίνητα τα οποία θα κατασκευαστούν» και ότι έχει ήδη εκδοθεί η υπουργική απόφαση για τη μεταβίβαση της περιουσίας. Οι πρώτοι διαγωνισμοί θα πραγματοποιηθούν εντός του 2026.

Από τα οκτώ ακίνητα στις τέσσερις περιοχές θα προκύψουν πάνω από 350 διαμερίσματα, εκ των οποίων το ένα τρίτο θα αποτελέσει κοινωνικές κατοικίες. Τα υπόλοιπα θα διατεθούν σε τιμές αγοράς, ώστε να δημιουργηθούν μεικτές χρήσεις και να ενισχυθεί η κοινωνική ισορροπία στις νέες οικιστικές αναπτύξεις.