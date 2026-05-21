Η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει το κοινό για περιστατικά διαδικτυακής εξαπάτησης που εκμεταλλεύονται το όνομα και την εικόνα του Διοικητή, Γιάννη Στουρνάρα.

Ειδικότερα, κυκλοφορούν ψευδή άρθρα, πλαστά προφίλ και παραπλανητικές διαφημίσεις που παρουσιάζουν τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος να εμπλέκεται σε υποτιθέμενες αντιπαραθέσεις με γνωστούς δημοσιογράφους ή να προωθεί ηλεκτρονικές επενδυτικές πλατφόρμες. Αντίστοιχες πρακτικές έχουν καταγραφεί και σε άλλες χώρες του Ευρωσυστήματος.

Οι συγκεκριμένες απάτες αξιοποιούν εικόνες και περιεχόμενο που έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο να παραπλανήσουν τους χρήστες και να τους οδηγήσουν σε μη αξιόπιστες επενδυτικές ή κρυπτογραφικές (crypto) πλατφόρμες.

Η Τράπεζα της Ελλάδος καλεί το κοινό να επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή απέναντι σε τέτοιου είδους αναρτήσεις και διαφημίσεις στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.