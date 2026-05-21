«Ο προοδευτικός κόσμος της χώρας θα πάει στις κάλπες. Εκείνη την ώρα θα πάνε ή σε ψήφο διαμαρτυρίας ή σε κυβερνητική επιλογή. Το ΠΑΣΟΚ είναι κυβερνητική επιλογή»: με αυτή τη φράση ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε το σύνθημα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις επόμενες εκλογές – και, παράλληλα, από τον Κύκλο Ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου έδωσε απαντήσεις για όσα εκτυλίχθηκαν σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, αφήνοντας ανοιχτό και το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης δυσπιστίας αν η ΝΔ αποφασίσει η Εξεταστική για τις υποκλοπές να εγκριθεί με 151 ψήφους, επικαλούμενη «λόγους εθνικής ασφάλειας», αντί για 120, με βάση το δικαίωμα που δίνεται από το Σύνταγμα στη μειοψηφία: «Ειμαι καλοπροαίρετος, δεν πιστεύω ότι θα φτάσει σε αυτό το σημείο παρακμής ο Πρωθυπουργός» σχολίασε χαρακτηριστικά, αποφεύγοντας να απαντήσει στην ερώτηση – το ενδεχόμενο δυσπιστίας είναι ανοιχτό και για την κατάθεσή της τη Δευτέρα.

«Δεν θα σιωπήσουμε»

«Διέρρευσε κάποιο κρατικό μυστικό, κάτι που απειλεί την ασφάλεια της χώρας;» αναρωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για τη διαρροή που η κυβέρνηση και ο Πρόεδρος της Βουλής αποδίδουν στο ΠΑΣΟΚ. «Τι ήθελαν, λοιπόν; Ο κ. Δεμίρης να έρθει και να μην ανοίξει μύτη, να μη μάθει τίποτα ο ελληνικός λαός και ο κ. Τζαβέλλας να μας πει ότι, επειδή υπηρετεί τη διάκριση των εξουσιών, περιφρονεί τη Βουλή των Ελλήνων. Και άρα εμείς πρέπει να σιωπήσουμε! Οχι, δεν θα σιωπήσουμε» επεσήμανε. Παράλληλα, επιχείρησε να αποδομήσει το αφήγημα της κυβέρνησης, η οποία, όπως είπε ο Ανδρουλάκης, αναρωτιόταν επί τρία χρόνια γιατί δεν πήγε να τον ενημερώσει η ΕΥΠ, όμως ο διοικητής της παραδέχτηκε πως «δεν υπάρχει χαρτί στην κρατική υπηρεσία που να λέει τους λόγους και γι’ αυτό δεν έχουν ενημερώσει, σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, την ΑΔΑΕ». Στο τέλος της τοποθέτησής του, ο Ανδρουλάκης είχε και μικρή αντιπαράθεση με την – καθισμένη στο κοινό – Ντόρα Μπακογιάννη σχετικά με τους επικεφαλής στις Ανεξάρτητες Αρχές («Στους δύο συμφωνήσαμε, ο ένας απορρίφθηκε», «Εγώ δεν συμφώνησα τίποτα», «Ελα τώρα, μεταξύ κατεργαραίων ειλικρίνεια»).

Σχολιάζοντας τη φράση του Πρωθυπουργού για το τηλέφωνο που θα χτυπήσει στις 3 το πρωί, ο Ανδρουλάκης απάντησε πως δεν ξερει «αν κάποιος άλλος θεωρούσε σε αυτόν τον βαθμό τον εαυτό του αναντικατάστατο (…) Η ηθική κρίνεται σε έναν πολιτικό στα δύσκολα και όχι στα εύκολα. Τώρα που ζορίζεται το Μέγαρο Μαξίμου, δείχνει τον πραγματικό του χαρακτήρα» σημείωσε για τον τρόπο που διεξάγεται η πολιτική αντιπαράθεση από τη μεριά της κυβέρνησης. «Τα λέω όλα αυτά διότι ούτε 1,5 εκατ. έχω πάρει, ό,τι έχουν πει είναι ψέμα και θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη». Ο Ανδρουλάκης δεν παρέλειψε να μιλήσει και για τον Αλέξη Τσίπρα, επισημαίνοντας πως η ΝΔ πήρε 41% με πρωθυπουργό και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης τον Τσίπρα: «Αρα, το να λέει σήμερα “παραμερίστε για να περάσω”, νομίζω, δεν στοιχειοθετείται βάσει των προηγούμενων επιδόσεών του».

Βολές από τον Βενιζέλο

Απαντώντας για την αμφισβήτηση της Δικαιοσύνης, στη δική του παρέμβαση ο Ευάγγελος Βενιζέλος σχολίασε πως η ηγεσία της δεν πιέζει «την εκτελεστική και νομοθετική εξουσία ώστε να λειτουργήσουν μηχανισμοί λογοδοσίας», συνθήκη που αποδίδει στην αντιπαράθεση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον χειρισμό των «εμβληματικών» υποθέσεων των υποκλοπών, των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Εχεις μια κυβέρνηση εθνική που αντιδικεί ανοιχτά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (…) η οποία προκαλεί μια δυσφορία στην ελληνική κυβέρνηση».