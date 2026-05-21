Η διαρροή του διαλόγου μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη από την συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, κατά την ακρόαση του δεύτερου για την υπόθεση των υποκλοπών, έφερε έναν νέο κύκλο σύγκρουσης μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, αυτή τη φορά σε κοινοβουλευτικό επίπεδο.

Από τη μια, το Μέγαρο Μαξίμου άδραξε την ευκαιρία να κατηγορήσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ πως μετατρέπεται σε «πράσινη Ζωή» -με στόχο το ενδιάμεσο ακροατήριο των κεντρώων ψηφοφόρων. Από την άλλη, η Χαριλάου Τρικούπη συνεχίζει να σηκώνει το γάντι για την αντιμετώπιση των σκανδάλων, ξεκαθαρίζοντας πως «α λα καρτ» ευαισθησίες πάνω σε ζητήματα δικαιωμάτων δεν υπάρχουν και, όπως το ΠΑΣΟΚ τα αναδείκνυε την περίοδο των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, έτσι θα συνεχίσει να κάνει και τώρα.

«Διέρρευσε κάποιο κρατικό μυστικό, κάτι που απειλεί την εθνική ασφάλεια της χώρας, από τη συζήτηση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας; Τι ήθελαν, λοιπόν, σήμερα; Ο κ. Δεμίρης να έρθει και να μην ανοίξει μύτη, να μη μάθει τίποτα ο ελληνικός λαός και ο κ. Τζαβέλλας να μας πει ότι, επειδή υπηρετεί τη διάκριση των εξουσιών, περιφρονεί τη Βουλή των Ελλήνων. Και άρα εμείς πρέπει να σιωπήσουμε! Όχι, δεν θα σιωπήσουμε», ανέφερε από τον «Κύκλο Ιδεών» ο Νίκος Ανδρουλάκης. «Η Νέα Δημοκρατία τρία χρόνια μας ρωτά γιατί δεν πήγα να με ενημερώσει η ΕΥΠ και σήμερα ο διοικητής της ΕΥΠ είπε στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ότι δεν γνωρίζει τους λόγους που παρακολουθήθηκα και δεν υπάρχει χαρτί στην κρατική υπηρεσία που να λέει τους λόγους και γι’ αυτό δεν έχουν ενημερώσει, σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, την ΑΔΑΕ. Παρά μόνο, έχουν δώσει μια διάταξη, που στην αρχή την ονόμασε “φάκελο” και τελικά, μετά την πίεσή μου, είπε : “ήταν μια απλή διάταξη δύο-τριών γραμμών”. Άρα, ούτε φάκελος υπάρχει, ούτε τίποτα» τόνισε.

Από το ΠΑΣΟΚ υπενθύμιζαν πως σε αντίστοιχη συνεδρίαση της ίδιας Επιτροπής το 2022, πάνω στο ίδιο θέμα, είχαν διαρρεύσει σημεία από τις καταθέσεις πρώην διοικητών της ΕΥΠ, αλλά και του νυν, του εισαγγελέα Εφετών Κ. Τζαβέλα (ο οποίος αρνήθηκε να έρθει αυτή τη φορά επικαλούμενος διάκριση των εξουσιών), καθώς και της εποπτεύουσας την υπηρεσία, εισαγγελέα Β. Βλάχου. Οι διαρροές όμως τότε, εξηγούσαν στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν ενοχλήθηκε ο τότε πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας, γιατί οι καταθέσεις έβγαζαν την κυβέρνηση από το κάδρο και έβαζαν και θέματα επισυνδέσεων από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. «Το Μέγαρο Μαξίμου είχε έναν στόχο: να μην γραφτεί ούτε μια δημοσιογραφική αράδα και να μην ενημερωθεί η κοινή γνώμη για όσα ακούστηκαν στην Επιτροπή Θεσμών και εν πολλοίς μαρτυρούν την πρωτοφανή μεθόδευση μια κρατική υπηρεσία υπό τον Πρωθυπουργό να μην εκτελεί απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας», σχολίαζαν από την Χαριλάου Τρικούπη.

Σύγκρουση Ανδρουλάκη-Κακλαμάνη

Η λέξη «εκτροπή» έδινε και έπαιρνε στους διαδρόμους της Βουλής, καθώς εκτός από τον Ανδρουλάκη, που επιμένει να χαρακτηρίζει ως τέτοια την αντιμετώπιση των υποκλοπών από την κυβέρνηση, την χρησιμοποίησε και ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, προαναγγέλοντας έλεγχο από την Επιτροπή Δεοντολογίας για την μαζική διαρροή από την συνεδρίαση -την οποία λίγο νωρίτερα κυβερνητικές πηγές είχαν αποδώσει στο ΠΑΣΟΚ («μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου») και είχαν κάνει λόγο για «αποτέλεσμα κοπτοραπτικής».

Από την μεριά του, μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο Κακλαμάνης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα και να προχωρήσει στην άσκηση ποινικής δίωξης: «Εγώ δεν θα κάνω τον ντετέκτιβ. Δεν είμαι δικαστής ούτε νομικός. Η Επιτροπή θα πράξει τα δέοντα. Αυτό που συνέβη είναι κοινοβουλευτική εκτροπή, όχι απλώς ευτελισμός».

Ο Ανδρουλάκης ωστόσο, συνέχισε την κόντρα των δύο πλευρών, απαριθμώντας τις φορές που ο Πρόεδρος της Βουλής, κατά την οπτική του, δεν έδειξε την ίδια ευαισθησία στο σπάσιμο των κοινοβουλευτικών κανόνων -χαρακτηριστικά ανέφερε την εκτεταμένη χρήση της επιστολικής ψήφου για να μην «περάσει» η Προανακριτική Επιτροπή για μια σειρά γαλάζιων πρώην υπουργών και την μετατροπή, επί Τασούλα, της αυξημένης πλειοψηφίας των 3/5 σε 2,8/5 «για να περάσει η συμφωνία με τον Βελόπουλο και να αλώσουν την ΑΔΑΕ και τη σύνθεσή της».

Κυρίως όμως έκανε αναφορά στο ενδεχόμενο την Παρασκευή (22/5) η κυβερνητική πλειοψηφία να αποφασίσει πως αντί η Εξεταστική για τις υποκλοπές να «περάσει» με βάση την συνταγματική διάταξη για την μειοψηφία (που δίνει την ευχέρεια μια πρόταση να γίνει δεκτή με 120 ψήφους), θα πρέπει να πάει στις 151 ψήφους για λόγους «εθνικής ασφάλειας», που δεν συνέπιπταν ωστόσο σε παρόμοια πρόταση που έγινε το 2022. Μετά την χθεσινή Διάσκεψη των Προέδρων, όπου δεν πήρε ξεκάθαρες απαντήσεις για το τι μέλλει γενέσθαι στην Ολομέλεια κατά την συνεδρίαση, το ΠΑΣΟΚ είχε ήδη μιλήσει για το «τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθείσας θεσμικής εκτροπής. Μην διανοηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία να ευτελίσει ξανά το Κοινοβούλιο για να αποφύγει τη λογοδοσία για το δυσώδες σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων. Η συγκάλυψη δεν θα περάσει».

Στο τραπέζι η πρόταση δυσπιστίας

Με δεδομένη και την απόφαση της ΝΔ να απορρίψει το αίτημα για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τους Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία συζητείται σήμερα, στην Χαριλάου Τρικούπη περιμένουν να δουν αν όντως η κυβέρνηση θα κάνει λόγο για υπόθεση «εθνικής ασφάλειας» για τις υποκλοπές -ώστε να δουν αν θα αξιοποιήσουν το όπλο της δυσπιστίας που έχουν στην διάθεσή τους: «Είμαι καλοπροαίρετος και πιστεύω ότι δεν θα φτάσει σε αυτό το σημείο απόλυτης παρακμής ο Πρωθυπουργός. Το 2022 πήγαμε με 120 ψήφους και το 2026 να πάμε με 151, για λόγους που, -αν γίνει-, είναι προφανείς. Από τη μία, είναι ο ανιψιός και, από την άλλη, είναι ο απόστρατος αξιωματούχος του Ισραήλ, ο οποίος τον έχει εκβιάσει λέγοντάς τον “Νίξον” και όλα αυτά τα οποία ακούσαμε όλοι, που είναι προσβλητικά, όχι για τον ίδιο, αλλά για τη χώρα μας», ανέφερε ερωτώμενος σχετικά ο Ανδρουλάκης, αποφεύγοντας να απαντήσει και επιτρέποντας στην φημολογία να συνεχιστεί.

Ενας από τους κρίσιμους παράγοντες είναι οι τελικοί της Ευρωλίγκα, που θα συγκεντρώσουν το ενδιαφέρον ειδικά αν έχει προκριθεί ο Ολυμπιακός. Με άλλα λόγια, αν όντως το ΠΑΣΟΚ προχωρήσει σε δυσπιστία (το αίτημα για την οποία απαιτεί 50 υπογραφές που το ΠΑΣΟΚ δεν έχει, οι οποίες όμως βρίσκονται σε συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ, στη ΝΕΑΡ και στην Πλεύση Ελευθερίας), κίνηση που ακόμα μετράται, συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες να ξεκινήσει την ερχόμενη Δευτέρα.