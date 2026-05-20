Ο Νίκος Δένδιας έστειλε σαφές μήνυμα για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στη Μεσόγειο, αναφερόμενος στο περιστατικό με το ουκρανικό θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε γεμάτο εκρηκτικά σε σπηλιά της Λευκάδας. Μιλώντας στο Athens Defence Summit, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας χαρακτήρισε το γεγονός «εξαιρετικά επικίνδυνο», υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα του ζητήματος χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες από το πόρισμα της έρευνας.

«Δεν πρόκειται να μιλήσω για το πόρισμα. Πρόκειται για κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο, πρόκειται για ουκρανικό drone θαλάσσης. Να ζητήσει συγγνώμη η Ουκρανία. Αν είχε χτυπήσει κρουαζιερόπλοιο, θα πήγαινε στον βυθό της θάλασσας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αναφορά του υπουργού στο ενδεχόμενο πλήγματος σε κρουαζιερόπλοιο αναδεικνύει τη σοβαρότητα με την οποία η ελληνική πλευρά προσεγγίζει το περιστατικό. Το γεγονός ότι το drone εντοπίστηκε σε ελληνικά ύδατα προκαλεί έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια στη Μεσόγειο και τα πιθανά κενά επιτήρησης.

Η φράση «να ζητήσει συγγνώμη η Ουκρανία» δείχνει ότι η Αθήνα αντιμετωπίζει το θέμα όχι μόνο ως τεχνικό ζήτημα, αλλά και με ξεκάθαρη διπλωματική και αμυντική διάσταση.

«Θα ζητήσουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση»

Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις που καταγράφουν πιθανότητα κυβερνήσεων συνεργασίας, ο Νίκος Δένδιας ξεκαθάρισε ότι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η αυτοδυναμία.

«Θα ζητήσουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση, αλλά αυτό εξαρτάται από τον ελληνικό λαό», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, στέλνοντας πολιτικό μήνυμα ενόψει των επόμενων εκλογικών διεργασιών και επισημαίνοντας ότι η τελική απόφαση ανήκει στους πολίτες.

Οι Patriot στην Κάρπαθο και η απάντηση στην Τουρκία

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στο ζήτημα της μεταφοράς των πυραύλων Patriot στην Κάρπαθο, το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις από την Τουρκία. Όπως διευκρίνισε, οι Patriot δεν τοποθετήθηκαν εκεί για να αντιμετωπίσουν την τουρκική απειλή, αλλά στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού που αφορούσε το Ιράν.

«Δεν πήγαν για να αντιμετωπίσουν την τουρκική απειλή, αλλά πυραύλους από το Ιράν που δεν έχουν εκτοξευτεί εδώ και έξι εβδομάδες», εξήγησε. Παράλληλα, σημείωσε ότι η απόφαση ήταν εθνική και δεν ελήφθη κατόπιν έγκρισης του ΝΑΤΟ. «Έχω προειδοποιήσει για τον τουρκοκεντρισμό, ουδέποτε τοποθετήθηκαν εκεί για την Τουρκία. Ήταν ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για το Ιράν, είναι εθνική απόφαση, δεν ρωτήσαμε το ΝΑΤΟ για να τους πάμε και να τους πάρουμε», ανέφερε.

«Δεν πιστεύω το αφήγημα των ήρεμων νερών»

Ο Νίκος Δένδιας πήρε αποστάσεις από το αφήγημα των «ήρεμων νερών» στα ελληνοτουρκικά, δηλώνοντας ότι δεν ανήκει σε όσους το υιοθετούν. «Δεν πιστεύω το αφήγημα των ήρεμων νερών», είπε, δείχνοντας πιο επιφυλακτική στάση απέναντι στην Τουρκία.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν διεκδικεί τίποτα, ενώ η εξέλιξη των σχέσεων εξαρτάται από την Άγκυρα. «Εξαρτάται από την Τουρκία αν θα γυρίσουμε σε επιχειρησιακή κρίση, εμείς δεν διεκδικούμε κάτι», σημείωσε.

Προειδοποίηση για «τουρκοκεντρισμό»

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε και η αναφορά του υπουργού στον «τουρκοκεντρισμό», δηλαδή στην τάση να ερμηνεύονται όλες οι ελληνικές αμυντικές κινήσεις μέσα από το πρίσμα της Τουρκίας. Ο Νίκος Δένδιας επιχείρησε να αποσυνδέσει την τοποθέτηση των Patriot στην Κάρπαθο από την Άγκυρα, επιμένοντας ότι η κίνηση εντάσσεται σε ευρύτερο επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Παράλληλα, οι δηλώσεις του δείχνουν ότι η Αθήνα παραμένει επιφυλακτική, καθώς δεν θεωρεί δεδομένη τη διατήρηση χαμηλής έντασης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Το μήνυμα του Athens Defence Summit

Η παρέμβαση του Νίκου Δένδια στο Athens Defence Summit κινήθηκε σε τρία επίπεδα: το ουκρανικό θαλάσσιο drone στη Λευκάδα, την εσωτερική πολιτική συζήτηση για την αυτοδυναμία και τις ελληνοτουρκικές ισορροπίες.

Το πιο κρίσιμο σημείο ήταν η αναφορά στο drone, καθώς ο υπουργός περιέγραψε ένα περιστατικό που, όπως είπε, θα μπορούσε να έχει προκαλέσει καταστροφικές συνέπειες. Με τις δηλώσεις του, ο Νίκος Δένδιας έστειλε σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει με ελαφρότητα περιστατικά που απειλούν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τη σταθερότητα στη Μεσόγειο.