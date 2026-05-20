Ο Νίκος Ανδρουλάκης συμμετείχε στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών, όπου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, κάνοντας λόγο για «εκβιαζόμενο πρωθυπουργό». Η τοποθέτησή του απέκτησε ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς προηγήθηκαν τα «μισόλογα» του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη, σύμφωνα με πηγές του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής αναρωτήθηκε εάν «διέρρευσε κάποιο κρατικό μυστικό από τη συζήτηση που έγινε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας», κατηγορώντας το Μέγαρο Μαξίμου ότι «ήθελαν να έρθει ο κ. Δεμίρης και να μην μάθει τίποτα ο ελληνικός λαός και εμείς να σιωπήσουμε».

Τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά υπερασπίζεται το Κράτος Δικαίου, υπογραμμίζοντας ότι «τότε και τώρα» το κόμμα ασκεί κριτική σε κάθε παθογένεια του πολιτικού συστήματος.

Η αντιπαράθεση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απέρριψε τις αιτιάσεις περί διαρροών από τη συνεδρίαση της Επιτροπής, δηλώνοντας ότι θα κινηθεί νομικά, καθώς ο κ. Δεμίρης «δεν εφαρμόζει την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας» για να ενημερωθεί σχετικά με τους λόγους παρακολούθησής του.

Παράλληλα, έκανε λόγο για «αλά καρτ ευαισθησίες» του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη αναφορικά με τις διαρροές της Επιτροπής. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε «προσβλητική για τη δημοκρατία» τη μη προσέλευση στη Βουλή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Τζαβέλλα.

Αναφερόμενος στο αίτημα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, προειδοποίησε πως αν απορριφθεί, δεν αποκλείει την πρόταση δυσπιστίας. Παρ’ όλα αυτά, δήλωσε πως «είναι καλοπροαίρετος και πιστεύει ότι δεν θα φτάσει σε αυτό το σημείο απόλυτης παρακμής ο πρωθυπουργός».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επεσήμανε ότι το 2022 η εξεταστική συστάθηκε με 120 ψήφους, ενώ τώρα απαιτούνται 151, κάνοντας λόγο για θεσμική οπισθοδρόμηση. «Από τη μια είναι ο ανιψιός και από την άλλη ο απόστρατος αξιωματούχος του Ισραήλ, ο οποίος δημοσίως έχει εκβιάσει τον πρωθυπουργό λέγοντάς τον Νίξον», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Συνταγματική αναθεώρηση και πολιτικές αιχμές

Σχολιάζοντας τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε πως «οι συναινέσεις πρέπει να είναι επί των άρθρων στη δεύτερη Βουλή». Παράλληλα, δεν παρέλειψε να ασκήσει προσωπική κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι «θεωρεί τον εαυτό του αναντικατάστατο», κάτι που χαρακτήρισε «αλαζονικό».

Αναφέρθηκε επίσης στο «τηλεφώνημα στις 3 το πρωί» που, όπως είπε, θα σήκωνε ο πρωθυπουργός, σχολιάζοντας πως «στη χώρα μας, τα χρόνια της μεταπολίτευσης, είχαμε μεγάλους ηγέτες και από τη ΝΔ και από το ΠΑΣΟΚ» και φέρνοντας ως παράδειγμα τον Κώστα Σημίτη.

Για τις επιθέσεις που δέχεται από την κυβέρνηση, τόνισε πως «η ηθική ενός πολιτικού κρίνεται στα δύσκολα» και πρόσθεσε ότι «τώρα που ζορίζεται το Μέγαρο Μαξίμου δείχνει τον πραγματικό του χαρακτήρα». Ανήγγειλε επίσης ότι θα καταθέσει μηνύσεις για το θέμα του ακινήτου στην Κρήτη.

Δημοσκοπήσεις και πολιτικό μήνυμα

Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις, σημείωσε πως «είναι προφανές ότι όλοι τις χρησιμοποιούν ως εργαλείο πολιτικής, αλλά δεν είναι ίδιες όλες οι εταιρείες». Επισήμανε ότι «πολλές δημοσκοπήσεις έπεσαν έξω» και κατέληξε: «Ο λαός είναι ο τελικός κριτής, έχει φτάσει η ώρα της αλλαγής».

«Το ΠΑΣΟΚ είναι η κυβερνητική επιλογή»

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης απευθύνθηκε στον προοδευτικό κόσμο της χώρας, καλώντας τον να στηρίξει το ΠΑΣΟΚ ως «την κυβερνητική επιλογή». Όπως είπε, «η ΝΔ είναι αμετανόητη και πάει τη χώρα πίσω» και πρέπει στις εκλογές να πληρώσει «το μάρμαρο των χαμένων ευκαιριών».

Τέλος, επέρριψε ευθύνες στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη για τη μη στελέχωση της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, επιμένοντας στην ανάγκη ενίσχυσης των θεσμικών εγγυήσεων και της διαφάνειας.