Έξι χρόνια συμπληρώθηκαν την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 από τη μέρα που η ζωή της Ιωάννας Παλιοσπύρου άλλαξε ριζικά, όταν δέχτηκε επίθεση με βιτριόλι στην Καλλιθέα, στο ισόγειο πολυκατοικίας όπου στεγαζόταν η εργασία της.

Με αφορμή αυτή την επέτειο από τη δολοφονική επίθεση, η Ιωάννα Παλιοσπύρου μοιράστηκε μέσω Instagram τα συναισθήματά της, αναρτώντας μια ασπρόμαυρη φωτογραφία και γράφοντας ένα συγκινητικό μήνυμα για τη δύναμη και την αναγέννηση.

View this post on Instagram A post shared by Paliospirou Joanna (@ioanna_paliospirou)

«Η αλήθεια που έζησα. Lesson 6. 6 χρόνια από τη μέρα που πίστεψα πως όλα τελείωσαν. Και όμως… ήταν η μέρα που άρχισα να ξαναγεννιέμαι. Η ζωή είναι το πιο όμορφο δώρο. Ακόμα κι όταν όλα γκρεμίζονται, αξίζει χίλιες φορές να τα χτίσεις ξανά από την αρχή. Μείνε εδώ, μπορούμε να το κάνουμε μαζί. Έξι χρόνια μετά… διαλέγω ακόμα τη ζωή».

Ήταν 20 Μαΐου 2020 όταν η είδηση ότι μια γυναίκα 34 ετών δέχτηκε επίθεση με βιτριόλι πηγαίνοντας στη δουλειά της στην Καλλιθέα συγκλόνισε το πανελλήνιο. Το θύμα υπέστη σοβαρά εγκαύματα στο πρόσωπο, γεγονός που προκάλεσε κύμα συμπαράστασης από την κοινωνία.

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση και η πορεία αποκατάστασης

Περίπου δεκαοκτώ μήνες αργότερα, η Ιωάννα Παλιοσπύρου εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο δικαστήριο, φορώντας ειδική μάσκα, λευκό καπέλο και επιδέσμους στα χέρια. Η παρουσία της συγκίνησε το κοινό, που την υποδέχθηκε με θερμά μηνύματα στήριξης.

Η δράστιδα της επίθεσης, Έφη Κακαράντζουλα, κρίθηκε ένοχη και καταδικάστηκε σε 15ετή κάθειρξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Έξι χρόνια μετά, η Ιωάννα Παλιοσπύρου συνεχίζει με επιμονή τις θεραπείες της σε Ελλάδα και εξωτερικό, δίνοντας καθημερινά μάθημα δύναμης και αξιοπρέπειας.