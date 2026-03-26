Η Ιωάννα Παλιοσπύρου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» , αποκαλύπτοντας τις σκέψεις και τα σχέδιά της για το μέλλον.

«Προσπαθώ και βελτιώνομαι, χρόνο με τον χρόνο, όσον αφορά τη σχέση μου με τον εαυτό μου και τη σχέση μου με τους άλλους ανθρώπους. Έχω πάρα πολλές όμορφες ιδέες και κάποια σχέδια που σχεδόν ολοκληρώνονται και φτάνουν στο στόχο, όπως είναι το βιβλίο μου», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στη συνεχιζόμενη αποκατάστασή της, τόνισε ότι οι θεραπείες και οι επεμβάσεις δεν έχουν σταματήσει. «Φυσικά συνεχίζεται το κομμάτι των θεραπειών και των επεμβάσεων. Πηγαίνω πλέον στο εξωτερικό, στο Λονδίνο, όπου τα κόστη, όταν μιλάμε για εξωτερικό, πολλαπλασιάζονται. Όλα αυτά τα χρόνια, όμως, δεν μπόρεσα να βρω κάποιον με εμπειρία πάνω στο δικό μου πρόβλημα, αυτός είναι κυρίως ο λόγος που πηγαίνω στο εξωτερικό», εξήγησε.

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου αναφέρθηκε επίσης στην απουσία κρατικής υποστήριξης, τονίζοντας ότι έχει επωμιστεί μόνη της το οικονομικό βάρος των θεραπειών. «Δεν υπάρχει στήριξη από το κράτος, αυτή τη στιγμή είναι κάτι που το ‘χω αναλάβει προσωπικά εγώ. Δόξα τω Θεώ, προς το παρόν, βρίσκω τους τρόπους, αλλά δεν ξέρω μελλοντικά αν αυτό μπορώ να το έχω και αν μπορώ να πω το ίδιο για το μέλλον», σημείωσε.