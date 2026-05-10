Κλειστό θα παραμείνει αύριο Δευτέρα (11/5) το Επαγγελματικό Λύκειο Μοιρών, έπειτα από απόφαση του Δημάρχου Φαιστού, λόγω εντοπισμού κρούσματος βακτηριακής μηνιγγίτιδας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Φαιστού, η απόφαση ελήφθη για προληπτικούς λόγους, με στόχο την προστασία της υγείας και της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, στους χώρους του σχολείου θα πραγματοποιηθεί απολύμανση, ενώ θα εφαρμοστούν όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα που ορίζουν οι αρμόδιες αρχές.

Ο Δήμος Φαιστού επισημαίνει, ότι βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις υγειονομικές υπηρεσίες, προκειμένου να ακολουθηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την ασφαλή επαναλειτουργία της σχολικής μονάδας.

Όπως ανέφερε στο cretalive.gr η αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Υγείας του Δήμου Φαιστού, Βασιλεία Αρμουτάκη Ροδουσάκη, η μαθήτρια που εντοπίστηκε με το περιστατικό, είχε παρακολουθήσει κανονικά τα μαθήματα την Παρασκευή και βρίσκεται σε καλή κατάσταση υγείας. Η ίδια τόνισε, ότι το σχολείο κλείνει αποκλειστικά για προληπτικούς λόγους.