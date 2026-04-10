Ο 19χρονος φοιτητής του ΑΠΘ, που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Τρικάλων με μηνιγγίτιδα, φαίνεται πως κερδίζει τη μάχη για τη ζωή του. Οι γιατροί προχώρησαν στην αποσωλήνωσή του και η πρώτη εικόνα για την πορεία της υγείας του είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική.

Σύμφωνα με τον Μιχάλη Γιαννακό, ο νεαρός εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Τρικάλων. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να εξεταστεί από νευρολόγο, προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση της υγείας του. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η ιχνηλάτηση των στενών επαφών του για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα κρούσματα μηνιγγίτιδας.

«Αποσωληνώθηκε και έχει επικοινωνία. Συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Τρικάλων. Ασφαλώς θα χρειαστεί και νευρολογική εκτίμηση αλλά φαίνεται ότι κερδίζει τη μάχη για τη ζωή. Μπράβο στο προσωπικό του νοσοκομείου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γιαννακός.

Ο φοιτητής είχε εμφανίσει υψηλό πυρετό και έντονη κεφαλαλγία στις 4 Απριλίου, ενώ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο την επόμενη ημέρα, όταν η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε. Κατά την εξέτασή του, είχε ήδη χάσει τη συνείδησή του και παρουσίαζε αυχενική δυσκαμψία — συμπτώματα που κινητοποίησαν άμεσα τους γιατρούς.

Από τον εργαστηριακό έλεγχο προέκυψε ότι πρόκειται για μηνιγγιτιδόκοκκο, γεγονός που οδήγησε στην ενεργοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών ενημέρωσης του ΕΟΔΥ. Οι υγειονομικές αρχές και το πανεπιστήμιο, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, προχώρησαν ήδη σε:

– Ιχνηλάτηση των στενών επαφών του φοιτητή

– Χορήγηση προφυλακτικής αντιμικροβιακής αγωγής διάρκειας 10 ημερών

– Εφαρμογή όλων των πρωτοκόλλων που προβλέπονται για τέτοιες περιπτώσεις.

Η ανάγκη ένταξης του εμβολίου στο Εθνικό Πρόγραμμα

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, επανέλαβε την ανάγκη ένταξης του εμβολίου κατά της μηνιγγίτιδας στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού. Όπως τόνισε, πολλοί πολίτες το παραλείπουν λόγω του υψηλού κόστους του.

«Το εμβόλιο παρέχει υψηλή προστασία από τη μηνιγγίτιδα, αλλά η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, κακώς, δεν το έχει εντάξει στο Εθνικό Πρόγραμμα Δωρεάν Εμβολιασμών», σημείωσε.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως «λόγω του υψηλού κόστους αγοράς του, ο πληθυσμός της χώρας μας είναι ανεμβολίαστος, ειδικά τα παιδιά και τα νέα στην ηλικία άτομα. Το εμβόλιο κοστίζει περίπου 100 ευρώ η δόση και απαιτούνται δύο με τρεις δόσεις ανάλογα την ηλικία. Δηλαδή περί τα 300 ευρώ».