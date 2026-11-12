Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Παντείου Πανεπιστημίου εγκαινιάζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η Γλώσσα του Κινηματογράφου στην Τάξη: Εισαγωγή στον Κινηματογραφικό Γραμματισμό». Επιστημονικά υπεύθυνος είναι ο καθηγητής Χρήστος Α. Δερμεντζόπουλος, με ακαδημαϊκή υπεύθυνη τη μεταδιδακτορική ερευνήτρια Αφροδίτη Καϊράκη από το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού.

Σκοπός και περιεχόμενο

Σε μια περίοδο όπου οι οπτικοακουστικές εικόνες καθορίζουν την επικοινωνία και τις κοινωνικές αντιλήψεις, ο κινηματογραφικός γραμματισμός αποτελεί κρίσιμο πυλώνα της σύγχρονης παιδείας. Οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με τις βασικές αρχές της κινηματογραφικής γλώσσας, την ιστορία και την αισθητική της έβδομης τέχνης, ενώ θα εξετάσουν κοινωνικά ζητήματα όπως το φύλο, η αναπηρία, η ψυχική νόσος και η μετανάστευση. Επιπλέον, το πρόγραμμα εστιάζει στην πρακτική χρήση ταινιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

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Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας, επαγγελματίες του χώρου, φοιτητές και αποφοίτους, χωρίς να απαιτείται πρότερη εξειδίκευση. Η διάρκεια ορίζεται στις 275 ώρες (3,5 μήνες), με εξ αποστάσεως παρακολούθηση μέσω ασύγχρονης εκπαίδευσης και μία σύγχρονη διαδικτυακή συνάντηση. Οι επιτυχόντες θα λάβουν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης αντιστοιχίας 11 ECTS.

Πληροφορίες και οικονομικά στοιχεία

Τα μαθήματα ξεκινούν στις 18 Ιανουαρίου 2027 και ολοκληρώνονται στις 2 Μαΐου 2027. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τις 12 Νοεμβρίου 2026 έως τις 14 Ιανουαρίου 2027. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 280 €, με δυνατότητα καταβολής σε δύο δόσεις (110 € πλέον 60 € εγγραφή).

Προβλέπονται εκπτώσεις 25% (τελικό κόστος 210 €) για εκπαιδευτικούς, πολύτεκνες ή τρίτεκνες οικογένειες, ανέργους της Δ.ΥΠ.Α., αποφοίτους του Παντείου, ΑμεΑ με ποσοστό άνω του 50%, ομαδικές εγγραφές τριών ατόμων και άνω, καθώς και σε περίπτωση εφάπαξ προεξόφλησης. Έκπτωση 50% (140 €) δικαιούνται οι εργαζόμενοι του Παντείου Πανεπιστημίου με ενεργή σύμβαση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα e-learning.panteion.gr ή να επικοινωνήσουν μέσω της διεύθυνσης film.literacy@panteion.gr.